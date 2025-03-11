İngiliz basınından Ukrayna iddiası: "Trump her şeyi bir yıl önce planladı"

ABD 'nin Ukrayna 'ya silah ve yardım sevkiyatını kesme kararı ile Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin Oval Ofis'te topa tutulması, Batılı müttefikler arasında öfkeye yol açtı. Ancak İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre, tüm bu yaşananlar planlıydı. Habere göre, Trump'ın Ukrayna'yı dizginleme ve ülkeyi barış müzakerelerine zorlama taktiği, geçen yaz bizzat başkanın Kiev elçisi tarafından yazılıp yayınlanan dikkatli bir planın parçası. Emekli korgeneral Keith Kellogg, geçen nisan ayında Ukrayna'ya yapılan askeri yardımların kesilmesinin Kiev'i müzakerelere zorlamak için kullanılabileceğini yazmıştı.

PLAN NE ANLATIYOR? Plan, ulusal güvenliğe yönelik "America First" (Önce Amerika) yaklaşımının Ukrayna Savaşı'nı etkileyebileceği en önemli yolun "onu engellemek" olduğuna inanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı sert ve tutarlı bir ABD dış politikasıyla dik duran güçlü ve kararlı bir başkan, Putin'in 24 Şubat 2022'de Ukrayna 'nın işgalini emretmesini önleyebilirdi. TRUMP GÖREVE GELDİ, PUTİN İKNA OLDU ABD Başkanı'nın Rus mevkidaşı Vladimi Putin'e yönelik tutumunun pek de kararlı olmadığı anlaşılıyor. Zira ikili, şok edici bir telefon görüşmesinin ardından müzakerelere başlama kararı aldı. Trump, Moskova ile barış görüşmelerinin başlamasından bu yana Rusya'nın G7'ye yeniden dahil edilmesi için çaba sarf ediyor. Ukrayna'nın işgalinden Rusya'yı sorumlu tutan uluslararası açıklamaları veto ediyor ve Putin'in Ukrayna şehirlerine yönelik artan saldırıları için herhangi bir maliyet çıkarmayı reddediyor.

PLAN UKRAYNA'YI MÜZAKEREYE ZORLUYOR



Plana göre Amerikan askeri yardımı, Ukrayna'nın Rusya ile barış görüşmelerine katılmasını zorunlu kılacak bir "ödül" olarak sunuluyor.



ABD, Rusya'nın daha fazla ilerlememesi ve barış anlaşmasından sonra tekrar saldırmaması için Ukrayna'yı silahlandırmaya ve savunmasını güçlendirmeye devam etmeli.



Planın bu kısmı tam olarak Kellogg'un yazdığı gibi işledi. Trump, Putin ile barış görüşmelerini başlattı ve ardından Zelenski'yi masaya davet etti.

İLİŞKİLER BOZULDU, ABD YARDIMI KESİLDİ



İki kritik ilişkiler, Oval Ofis'te Trump ile Zelenski arasında yaşanan dramatik tartışmanın ardından kısa sürede bozuldu.



ABD, Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurdu ve istihbarat paylaşımını kesti. Zelenski mecburen geri adım attı ve şimdi bu desteği geri kazanma umuduyla Washington ile arasını düzeltmeye çalışıyor.

PUTİN'İ MÜZAKEREYE İKNA ETMEK



Plana göre ABD başkanı ve diğer NATO liderleri, Ukrayna'nın NATO üyeliğini güvenlik garantileri karşılığında uzun bir süre ertelemeyi teklif etmeli. Bu hamlenin, Rusya Devlet başkanı Putin'i barış görüşmelerine katılmaya ikna edilmesi için gerekli olduğu öne sürülüyor.

Telegraph'a göre bu taviz daha Trump'la konuşmak için telefonu açmadan önce Putin'e verildi.