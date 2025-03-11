İngiliz basınından Ukrayna iddiası: "Trump her şeyi bir yıl önce planladı"
İngiliz basını ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'yı dizginleme ve barış müzakerelerine zorlama stratejisini ele aldı. İddiaya göre, Trump'ın Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile büyük ses getiren tartışmasından Moskova'ya yakınlaşmasına kadar her şey geçtiğimiz yaz yapılan büyük bir planın parçası. İşte Ukrayna'da barışa giden yolun ayrıntılı haritası...
ABD'nin Ukrayna'ya silah ve yardım sevkiyatını kesme kararı ile Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin Oval Ofis'te topa tutulması, Batılı müttefikler arasında öfkeye yol açtı.
Ancak İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre, tüm bu yaşananlar planlıydı. Habere göre, Trump'ın Ukrayna'yı dizginleme ve ülkeyi barış müzakerelerine zorlama taktiği, geçen yaz bizzat başkanın Kiev elçisi tarafından yazılıp yayınlanan dikkatli bir planın parçası.
Emekli korgeneral Keith Kellogg, geçen nisan ayında Ukrayna'ya yapılan askeri yardımların kesilmesinin Kiev'i müzakerelere zorlamak için kullanılabileceğini yazmıştı.
PLAN NE ANLATIYOR?
Plan, ulusal güvenliğe yönelik "America First" (Önce Amerika) yaklaşımının Ukrayna Savaşı'nı etkileyebileceği en önemli yolun "onu engellemek" olduğuna inanıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı sert ve tutarlı bir ABD dış politikasıyla dik duran güçlü ve kararlı bir başkan, Putin'in 24 Şubat 2022'de Ukrayna'nın işgalini emretmesini önleyebilirdi.
TRUMP GÖREVE GELDİ, PUTİN İKNA OLDU
ABD Başkanı'nın Rus mevkidaşı Vladimi Putin'e yönelik tutumunun pek de kararlı olmadığı anlaşılıyor. Zira ikili, şok edici bir telefon görüşmesinin ardından müzakerelere başlama kararı aldı.
Trump, Moskova ile barış görüşmelerinin başlamasından bu yana Rusya'nın G7'ye yeniden dahil edilmesi için çaba sarf ediyor.
Ukrayna'nın işgalinden Rusya'yı sorumlu tutan uluslararası açıklamaları veto ediyor ve Putin'in Ukrayna şehirlerine yönelik artan saldırıları için herhangi bir maliyet çıkarmayı reddediyor.
PLAN UKRAYNA'YI MÜZAKEREYE ZORLUYOR
Plana göre Amerikan askeri yardımı, Ukrayna'nın Rusya ile barış görüşmelerine katılmasını zorunlu kılacak bir "ödül" olarak sunuluyor.
ABD, Rusya'nın daha fazla ilerlememesi ve barış anlaşmasından sonra tekrar saldırmaması için Ukrayna'yı silahlandırmaya ve savunmasını güçlendirmeye devam etmeli.
Planın bu kısmı tam olarak Kellogg'un yazdığı gibi işledi. Trump, Putin ile barış görüşmelerini başlattı ve ardından Zelenski'yi masaya davet etti.
İLİŞKİLER BOZULDU, ABD YARDIMI KESİLDİ
İki kritik ilişkiler, Oval Ofis'te Trump ile Zelenski arasında yaşanan dramatik tartışmanın ardından kısa sürede bozuldu.
ABD, Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurdu ve istihbarat paylaşımını kesti. Zelenski mecburen geri adım attı ve şimdi bu desteği geri kazanma umuduyla Washington ile arasını düzeltmeye çalışıyor.
PUTİN'İ MÜZAKEREYE İKNA ETMEK
Plana göre ABD başkanı ve diğer NATO liderleri, Ukrayna'nın NATO üyeliğini güvenlik garantileri karşılığında uzun bir süre ertelemeyi teklif etmeli. Bu hamlenin, Rusya Devlet başkanı Putin'i barış görüşmelerine katılmaya ikna edilmesi için gerekli olduğu öne sürülüyor.
Telegraph'a göre bu taviz daha Trump'la konuşmak için telefonu açmadan önce Putin'e verildi.
"UKRAYNA TOPRAKLARINA VEDA ETMELİ"
Ukrayna'dan topraklarını geri alma hedefinden vazgeçmesi istenmese de bunun için güç değil diplomatik yolları kullanması gerektiği vurgulanacak.
Amerikalı yetkililer yaptıkları açıklamalarda Ukrayna'nın barış için bir bedel olarak Rusya'ya toprak bırakması gerektiğini savunuyor.
RUSYA'YA YÖNELİK YAPTIRIMLAR KALDIRILACAK
ABD ve müttefikleri, Rusya'ya yönelik yaptırımları tamamen kaldırma ve ilişkileri normalleştirme taahhüdünde bulunacak ve bu ancak Ukrayna'nın da kabul edebileceği bir barış anlaşmasının imzalanmasıyla mümkün olacak.
GERÇEKTE NELER OLUYOR?
Müzakereler başladığından beri, ABD'li yetkililerin çatışmalar sona erer ermez Moskova'ya uygulanan yaptırımları hafifletmek için planlar hazırlamaya başladığı iddia ediliyor.
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