İngiliz çiftin Vietnam'daki gizemli ölümü: Ayrı odalarda bulundular

Vietnam’da tatil yapan İngiliz çift Greta Marie Otteson ve Arno Quinton Els, Noel sabahı ayrı odalarda ölü bulundu.

İlk incelemelerde fiziksel travmaya dair bir kanıt olmadığını belirten yetkililer, çiftin bir gün önce "ev yapımı" olduğu belirtilen likör aldığını ve ardından metanol zehirlenmesi yaşadığını açıkladı.

AİLESİNİ ARAYIP KÖTÜ HİSSETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Greta, ölümünden birkaç saat önce ailesine mesaj göndererek siyah noktalar gördüğünü ve kendisini son derece kötü hissettiğini söyledi. Çift, durumlarını uyuyarak atlatmayı denedi, ancak sabah ikisi de hayatını kaybetti. Greta yatağında, Arno ise yakındaki bir odada bulundu.

AİLELER ADALET ARIYOR

Polis, çiftin ölümüyle ilgili soruşturma başlatırken, alkolün satın alındığı restoran hâlâ açık durumda. Greta’nın babası Paul, "Kızımızı ve Arno’yu öldürenlerin adalet önüne çıkmasını istiyoruz" diyerek suçluların yakalanması için çağrıda bulundu.



SESSİZ KATİL: METANOL

Sahte veya ev yapımı alkollerde bulunan metanol, çok az miktarda bile alınması durumunda körlüğe, beyin hasarına ve hatta ölüme yol açabiliyor. Greta ve Arno’nun ölümleri, bölgede alkol güvenliği konusunda ciddi endişeler yarattı.



Greta ve Arno’nun külleri, Vietnam’da yakıldıktan sonra ailelerine teslim edildi. İlerleyen dönemde iki aile, çift için ortak bir anma töreni düzenleyeceklerini duyurdu.

