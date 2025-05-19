İngiliz dağcıdan Everest rekoru

İngiliz dağcı Kenton Cool, Everest’e 19’uncu kez tırmanarak kendi rekorunu kırdı. Cool, böylelikle Nepal'in dağlık kesiminde, özellikle Himalayalar'da yaşayan Şerpa halkına mensup olmadan Everest’e en çok kez tırmanan kişi rekorunu egale etmiş oldu.



BBC’nin haberine göre, 51 yaşındaki Cool’a tırmanışında Nepalli Şerpa Dorji Gyaljen eşlik etti. Dağcı, 18 Mayıs Pazar günü yerel saatle 11.00’de 8 bin 849 metre rakımlı zirveye ulaştı. Cool, Everest’e ilk tırmandığında yıllardan 2004’tü. Dağcı, o zamandan bu yana hemen her sene Everest’e tırmanmaya devam etti.



GEÇEN HAFTA 2 DAĞCI ÖLMÜŞTÜ



Cool’a eşlik eden Gyaljen de bu son tırmanış ile birlikte Everest’e 23’üncü kez tırmanmış oldu. Everest’e en fazla sayıda tırmanmış Şerpa rekoru ise Nepalli Kami Rita’ya ait. Rita, şu ana kadar Everest’e 30 kez tırmandı ve halihazırda bu rekorunu geliştirmek için çalışıyor.



Öte yandan, Cool’un rekoru, bu hafta dağda yaşanan iki dağcı ölümünün ardından geldi. Hindistanlı Subrata Ghosh ve Filipinli Philipp "PJ" Santiago II, geçen hafta Everest’te hayatını kaybetmişti.

Cool, 2022 yılında 16’ncı kez Everest’e tırmandıktan sonra AFP haber ajansına verdiği demeçte, dünyanın en yüksek noktasına tırmanan Nepalliler olduğuna dikkat çekerek “Çok fazla Şerpa’nın bu kadar çok tırmanış yaptığını düşünürsek bu ilgi karşısında çok şaşkınım” diye konuşmuştu.

