İngiliz dağcıya 14 bin euroluk "kurtarılma" faturası

İtalyan dağ kurtarma servisi, tehlike uyarılarını görmezden geldiği gerekçesiyle İngiliz yürüyüşçüye 14 bin euronun üzerinde bir fatura kesti.



60 yaşındaki adam, geçen hafta heyelan riski nedeniyle onlarca patikanın kapatıldığı İtalya’nın kuzeyindeki Dolomitler’de, 2 bin 500 metre yükseklikteki kayalık bir dağ patikasına gitmeye çalışırken mahsur kalmıştı.

UYARI TABELALARINI GÖRMEZDEN GELDİ



San Vito di Cadore Alp Kurtarma Servisi şefi Nicola Cherubin, ismi açıklanmayan adamın İngilizce ve İtalyanca yazılmış bilgilendirme tabelasını ve geri dönülmesini isteyen diğer uyarıları görmezden geldiğini söyledi.



İngiliz dağcının, düşen kayalardan dolayı zor durumda kalınca yardım çağrısında bulunduğu aktarıldı.



“Patikanın kapalı olduğunun farkında olmadığını ve tabelaları görmediğini söyledi” diyen yetkililer, kötü hava koşulları nedeniyle iki helikopter ve çok sayıda personelin görev aldığı bir kurtarma operasyonu yürüttüklerini belirtti.

KURTARMA OPERASYONUNUN MASRAFINI ÖDEDİ



Hayatta kaldığı için şanslı sayılan adam dağlardaki bu dikkatsiz macerası sonucunda 14 bin 225 euroluk bir faturayla karşı karşıya kaldı. Bu tutarın 11 bin 160 eurosu, 93 dakikalık helikopter kurtarma operasyonunun masrafıydı.



Dolomitler’de heyelan vakaları sık yaşanıyor, ancak son iki ay içinde, iklim krizi nedeniyle şiddetlenen aşırı sıcaklar ve hava olaylarıyla birlikte belirgin bir artış gözlendi.