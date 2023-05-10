İngiliz Daily Mirror gazetesi Prens Harry'den özür diledi

İngiltere'de bazı bulvar gazetelerinin yayıncısı Mirror Group Newspapers (MGN) gizli telefon dinleme iddialarıyla ilgili yeni bir dava öncesinde Prens Harry'den özür diledi.

Özür açıklaması, yedi hafta sürecek olan duruşma için seçilen dört emsal davadan biri olan Prens Harry'nin dava sürecinin öncesinde geldi.



Prens Harry'nin de aralarında bulunduğu 100 kadar ünlü, Mirror gazete grubunu 1991-2011 yılları arasında yaygın şekilde izinsiz telefon dinleme, aldatma ve diğer yasadışı yollarla özel bilgilere ulaşmayı alışkanlık haline getirmekle suçlayarak dava ediyor.



Aralarında aktörlerin spor yıldızlarının, şarkıcıların ve televizyon sunucularının da bulunduğu davacılar, Daily Mirror, Sunday Mirror ve Sunday People gazetelerinin kıdemli editörlerinin ve üst düzey yöneticilerinin bu durum hakkında tam bilgi sahibi olduklarını, onayladıklarını ve aktif şekilde üzerini örttüklerini ileri sürüyor.

Yayın grubunun sözcüsü, "Tarihi suçlamalardan ötürü tüm sorumluluğu üstlendik ve kayıtsız şartsız özür diledik, ancak gazetecilerimizin yasalara uygun hareket ettiğini güçlü bir şekilde savunacağız" dedi.



Sözcü, "MGN artık çok farklı bir şirketin parçası. Dürüstlükle hareket etmeye kararlıyız ve bu davadaki amacımız, hem iş dünyasının hem de gazetecilerimizin yıllar önce meydana gelen olaylardan dolayı suçlanmasını kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.



Londra'daki duruşmada, dük ve iddialarda bulunan diğer ünlüler adına avukat David Sherborne, davanın "yaklaşık 20 yıllık bir süre boyunca üç gazetede gerçekleştirilen endüstriyel ölçekte yasadışı faaliyetler" içerdiğini söyledi.



Harry'nin davasına değinen Sherborne, iddianın 1995'ten 2011'e kadar olan dönemi kapsadığını ve bunun "sadece kapsam açısından değil, aynı zamanda faaliyet yelpazesi açısından da önemli" olduğunu söyledi.