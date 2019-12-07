İngiliz dalgıç Vernon Unsworth'a yönelik "pedofili" suçlaması nedeniyle yargılanan Elon Musk, mahkemede suçsuz bulundu.



Yaklaşık 45 dakika süren mahkemede, ''Elon Musk suçsuz'' kararını 5 kadın ve 3 erkek jüri, oybirliğiyle verdi. Mahkeme çıkışında konuşan Elon Musk, "İnsanlığa olan inancım geri geldi" dedi.

İngiliz dalgıç Vernon Unsworth ise jürinin kararını kabul ettiğini, kararı metanetle karşılayacağını söyledi.

190 MİLYONLUK DAVA



Elon Musk, Tayland'da bir mağarada mahsur kalan 12 çocuğun kurtarılmasına yardımcı olan İngiliz dalgıcı "pedofili" olmakla suçlaşmıştı. Daha sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımı silen Musk, özür dilemişti. Dalgiç Unsworth ise Musk'a 190 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.



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