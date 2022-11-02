İngiliz elektrik ve gaz şirketinden uyarı: Kış çok zor geçecek

Financial Times'a konuşan John Pettigrew, hiçbir yanılsama içinde olmadığını ve İngilizlerin yaklaşan kışı finansal olarak çok, çok zor geçireceğini söyledi.



Pettigrew, “Hükümetin tavan fiyat kararıyla bile, insanların enerji faturaları için ödemeye alışkın oldukları miktarın iki katına çıkması bekleniyor. Bu nedenle, kaçınılmaz olarak mücadele edecek insanlar olacak” dedi.

2 KATINA ÇIKTI

İngiliz hükümeti, Nisan ayına kadar birim enerji maliyetini sınırladı. Bu, ortalama bir hanenin yılda ortalama 2 bin 885 dolar ödeyeceği anlamına geliyor. Ancak geçen kış eşdeğer miktar bin 474 dolardı.



Her hane ayrıca, Sosyal Güvenlik yardımları aracılığıyla, ek ödemelerle birlikte, elektrik faturalarında 400 sterlinlik bir indirim alacak



Ancak, yükselen enerji fiyatları göz önüne alındığında, bu yine de farkı kapatamayacak.



Pettigrew, Ulusal Şebeke'nin İngiltere'yi Avrupa'dan gelen enerji açığına karşı korumak için bir dizi acil durum planı üzerinde çalıştığını söyledi.