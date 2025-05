İngiliz gazetesinden Zelenski yorumu: “Siyasi poker mi, Rus ruleti mi?”

Rusya-Ukrayna savaşı 3 yılı geride bırakırken, yarın İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen Rusya-Ukrayna görüşmesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor.



İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşme teklifini yapan Putin olsa da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Putin’i 15 Mayıs’ta İstanbul’da bekleyeceğini açıklamıştı. Rusya’nın İstanbul’a göndereceği heyetin kimlerden oluşacağı ise Putin’in emri sonrası kamuoyuna duyurulacak.



İngiltere’nin The Guardian gazetesinden Annie Kelly, çarşamba sabahı yayınladığı “Zelenski siyasi bir poker mi, Rus ruleti mi oynuyor?” başlıklı haber brifinginde, Zelenski’nin Putin’e bizzat görüşme çağrısı yapmasının barış şansı ve ihtimali açısından "büyük bir kumar" olduğu yorumunu yaptı.



“İKİ TARAFIN MANEVRALARININ ORTAK BİR NOKTASI VAR: TRUMP”



Zelenski’nin Putin’in blöfünü gördüğü ifade edilen haberde, Putin henüz Zelenski’nin çağrısına yanıt vermese de hem Ukrayna’nın hem Rusya’nın son manevralarının tek bir ortak noktası olduğuna dikkat çekildi. Habere göre, bu manevraların ortak noktası, iki ülkenin de ABD Başkanı Trump’ın müzakere masasında kendi ekiplerinde olması arzusuydu.



Trump da bugün Suudi Arabistan’da, Air Force One uçağında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Putin İstanbul'da olmamı ister ve bu mümkün; orada olmazsam görüşmelere gider mi bilmiyorum. Hep beraber öğreneceğiz" diyerek İstanbul’a gelmesinin halen ihtimal dahilinde olduğuna işaret etti.



“GİRİFT BİR DİPLOMATİK KEDİ FARE OYUNU”



Son günlerin “girift bir diplomatik kedi fare oyununa” sahne olduğu yorumunu yapan The Guardian’a göre, hem Ukrayna hem Rusya bu süreçte hem savaşı bitirmek için baskıyla karşı karşıya kalıyor hem de üstünlük elde etmeye çalışıyor. Haberde, “Tehlikede olan çok şey var” yorumuna yer verildi.



İSTANBUL ZİRVESİNİN GÜNDEMİNDE NE VAR?



Habere göre, yarın İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanan görüşmelerin içeriğine dair henüz herhangi bir detay kamuoyu ile paylaşılmış değil. Buna görüşmelere kimlerin katılacağı da dahil.



The Guardian’ın Orta ve Doğu Avrupa muhabiri Shaun Walker, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Putin’in yaklaşımının müzakere etmek istediği izlenimini verdiğini ancak yarınki görüşmelerde Rusya’nın masaya getireceği taleplerin savaşın başından bu yana dillendirdiği taleplerden çok da farklı olmayacağını belirtti. Bu taleplerin arasında Ukrayna’nın NATO’ya katılmaması, Ukrayna'nın Rusya’nın kontrolü altında olan topraklarından vazgeçmesi ve ordusunda küçültmeye gitmesi yer alıyordu. Ukrayna’nın özellikle topraklarından vazgeçmesinin “siyasi olarak zor” olacağı ifade edildi.



PUTİN’İN KATILMASI NE KADAR OLASI?



Walker, Rusya Devlet Başkanı Putin’in yarın Türkiye’ye gelerek İstanbul’daki zirveye katılmasının ne kadar olası olduğunu da değerlendirdi.

Gazeteci, Putin’in bizzat Türkiye’ye gelmesi halinde “çok şaşıracağını” belirterek, “Putin, bir şey yapması için baskı ile karşı karşıya kalmaktan hoşlanmaz. Zelenski ile bir odada olmayı istemez. Ukrayna da buna güveniyor” dedi.

Walker’a göre, Putin ve Trump’ın birbirleriyle konuşarak ikisinin de İstanbul’daki zirveye gelme olasılığı yüzde 5 düzeyinde. Gazeteci, “Bence en olası senaryo, Zelenski’nin perşembe günü bir video çekerek ‘Bakın, ben buradayım ama başka kimse gelmedi’ demesi” öngörüsünde bulundu.