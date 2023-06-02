İngiliz hükümeti BBC yönetimine geçici başkan atadı

İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lucy Frazer, BBC Yönetim Kurulu Üyesi Stephens'ın 12 ay boyunca yapacağı göreve 27 Haziran'da başlayacağını açıklarken, bu süre içinde asaleten görevlendirme çalışmalarının yapılacağını da belirtti.



Frazer, Stephens'ın kuruma istikrar getireceğini de kaydetti.



Stephens da ilk açıklamasında BBC'yi değişen medya dünyasına uyum sağlayacak şekilde dönüştürmeye çalışacağını ve sahip olduğu güveni koruyacağını anlattı.

SHARP NİSAN AYINDA İSTİFA ETTİ



Geçmişte ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ta çalışan eski BBC Yönetim Kurulu Başkanı Sharp, göreve getirilmesine ilişkin yürütülen bağımsız soruşturmanın ardından görevi sürdüremeyeceğini belirterek nisanda istifa etmişti.



Sharp'ın, BBC'deki göreve seçilme sürecinde eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a verilen 800 bin sterlin (yaklaşık 21 milyon lira) krediyle bağlantısını ve potansiyel çıkar çatışmalarını açıklamayarak kamu atamalarına ilişkin kuralları ihlal ettiği raporla tespit edilmişti.

