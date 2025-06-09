İngiliz hükümeti, çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlamayı planlıyor

İngiltere hükümeti, çocukların sosyal medya kullanımını sınırlamak için daha sıkı önlemler getirmeyi değerlendiriyor.

BBC’nin edindiği bilgilere göre, hükümetin masasında sosyal medya uygulamaları için günlük 2 saatlik kullanım sınırı ve saat 22.00’den sonra uygulamalara erişim yasağı gibi önlemler var.

Teknoloji Bakanı Peter Kyle, uygulamaların ve akıllı telefonların bağımlılık yapıcı etkisine dikkat çekerken, hükümetin çocukların çevrim içi yaşamını daha güvenli hale getirmek için adımlar atmayı planladığını açıkladı.



Apple ve Google gibi teknoloji devleri ebeveynlere çeşitli kontrol araçları sunarken, TikTok da 2023'te 18 yaş altı kullanıcılar için 60 dakikalık sınır koymuştu. Ancak bu sınırlar çoğunlukla kullanıcılar tarafından kolayca devre dışı bırakılabiliyor.

Meta’nın eski yöneticilerinden Nick Clegg ise ebeveynlerin bu araçları yeterince kullanmadığını söylemişti.



İngiltere Çocuk Komiseri Dame Rachel de Souza, hükümete çağrıda bulunarak, çocukların güvenliği için daha cesur adımlar atılması gerektiğini belirtti. Komiser, interneti güvenli hale getiremeyen platformların, çocuklara yönelik hizmet sunmaması gerektiğini vurguladı.



Çocuklara yasal sosyal medya süresi sınırlaması getirilmesinin önündeki en büyük engellerden biri, teknoloji şirketlerinin çoğunun ABD merkezli olması. ABD’nin, kendi şirketlerine yönelik yabancı regülasyon girişimlerine karşı genellikle sert tepki verdiği biliniyor.

Çin ise 2021’de 18 yaş altı kullanıcılar için çevrim içi oyunlarda günlük bir saat sınırı getirmişti.