İngiliz istihbarat şefi: "Çin operatörleri ulusal güvenlik tehdidi"

İngiltere iç istihbarat servisi MI5’in başkanı Sir Ken McCallum,, geçtiğimiz hafta MI5’in “ulusal güvenliği ilgilendiren Çin faaliyetlerini operasyonel olarak engellediğini” açıkladı.

Ancak, Çin'in İngiltere'de casusluk faaliyetleri yürüttüğü suçlamasıyla açılan dava delil yetersizliği nedeniyle düşürülünce, hükümet ve savcılık makamı Crown Prosecution Service (CPS) yoğun eleştirilere hedef oldu.



Savcılık, geçen ay davayı “Çin’in ulusal güvenliğe doğrudan tehdit oluşturduğuna dair yeterli kanıt olmadığı” gerekçesiyle kapatmıştı. Buna karşın, Başbakan Yardımcısı düzeyinde görev yapan Matthew Collins’in yayımlanan tanıklık ifadeleri, Çin’in “Birleşik Krallık’a karşı geniş ölçekli casusluk yürüttüğü” iddialarını yeniden gündeme getirdi. Collins, Çin’i “ülkenin ekonomik güvenliğine yönelik en büyük devlet kaynaklı tehdit” olarak tanımladı.



SİYASİ TARTIŞMA BÜYÜYOR

BBC'nin haberine göre, davanın çökmesinin ardından Muhafazakar Parti, İşçi Partisi hükümetini “ekonomik ilişkileri korumak uğruna ulusal güvenliği tehlikeye atmakla” suçladı. Muhafazakâr lider Kemi Badenoch, Başbakan Sir Keir Starmer’a yazdığı mektupta, “Hükümetiniz Çin’i yatıştırmak dışında hiçbir şey yapamıyor” ifadelerini kullandı.



Starmer ise yanıtında, suçlamaların işlendiği dönemde (2021–2023) iktidarda Muhafazakarların olduğunu hatırlatarak, “O dönemde hükümetin resmi politikası Çin’i düşman olarak görmek değildi” dedi.