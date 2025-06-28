İngiliz istihbarat şefinin dedesi Nazi casusu çıktı

Blaise Metreweli, bu ayın başlarında İngiltere'nin Gizli İstihbarat Servisi MI6'nın başına atanan ilk kadın olarak tarihe geçti.

Ancak İngiliz gazetesi Daily Mail tarafından ortaya çıkarılan belgelere göre İngiliz dış istihbarat servisi MI6'nın yeni şefi, "Kasap" lakaplı bir Nazi casusunun torunu.



Nazi casusu Constantine Dobrowolski’nin, Kızıl Ordu’dan firar ederek Ukrayna'nın Çernihiv bölgesinde Naziler adına çalışan baş muhbir olduğu iddia ediliyor.



Metreweli ise dedesini hiç tanımadı; çünkü Dobrowolski Nazi işgali altındaki Ukrayna’da kalmış, ailesi ise 1943 yılında Sovyet ordusunun ilerleyişi sırasında bölgeden kaçmıştı.

"AJAN 30" VE CASUSLUK FAALİYETLERİ



1941 yılında Nazilere katılan Dobrowolski, casusluk faaliyetleri karşılığında aylık sadece 81 Reichsmark (bugünün parasıyla yaklaşık 250 sterlin) maaş alıyordu.

Almanya'nın Freiburg kentinde bulunan belgeler, Nazi komutanlarının ona "Ajan 30" kod adını verdiğini ortaya koyuyor. Ayrıca, Nazi subaylarına yazdığı mektupları “Heil Hitler” ifadesiyle imzaladığı da öne sürülüyor.



1906 yılında Alman-Polonyalı bir baba ile Ukraynalı bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Dobrowolski’nin, ailesinin malikanesine 1917 Devrimi sonrası el konulmasının ardından Sovyetler Birliği’nden nefret etmeye başladığı belirtiliyor.

SOVYETLER BAŞINA ÖDÜL KOYDU



Sovyetler, Dobrowolski’nin başına 50 bin ruble – bugünün parasıyla yaklaşık 200 bin sterlin – ödül koymuş ve onu “Ukrayna halkının en büyük düşmanı” ilan etmişti.



Kendisine dair son kayıt, Kızıl Ordu’nun Çernihiv’i ele geçirmesinden bir ay önce, Ağustos 1943 tarihine ait.