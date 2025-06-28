İngiliz istihbarat şefinin dedesi Nazi casusu çıktı
İngiltere istihbarat teşkilatının ilk kadın başkanının dedesinin, Nazi Almanyası için çalışan bir casus olduğu ortaya çıktı. “Ajan 30” kod adlı Constantine Dobrowolski, Sovyetler tarafından “Ukrayna halkının en büyük düşmanı” ilan edilmişti.
Blaise Metreweli, bu ayın başlarında İngiltere'nin Gizli İstihbarat Servisi MI6'nın başına atanan ilk kadın olarak tarihe geçti.
Ancak İngiliz gazetesi Daily Mail tarafından ortaya çıkarılan belgelere göre İngiliz dış istihbarat servisi MI6'nın yeni şefi, "Kasap" lakaplı bir Nazi casusunun torunu.
Nazi casusu Constantine Dobrowolski’nin, Kızıl Ordu’dan firar ederek Ukrayna'nın Çernihiv bölgesinde Naziler adına çalışan baş muhbir olduğu iddia ediliyor.
Metreweli ise dedesini hiç tanımadı; çünkü Dobrowolski Nazi işgali altındaki Ukrayna’da kalmış, ailesi ise 1943 yılında Sovyet ordusunun ilerleyişi sırasında bölgeden kaçmıştı.
"AJAN 30" VE CASUSLUK FAALİYETLERİ
1941 yılında Nazilere katılan Dobrowolski, casusluk faaliyetleri karşılığında aylık sadece 81 Reichsmark (bugünün parasıyla yaklaşık 250 sterlin) maaş alıyordu.
Almanya'nın Freiburg kentinde bulunan belgeler, Nazi komutanlarının ona "Ajan 30" kod adını verdiğini ortaya koyuyor. Ayrıca, Nazi subaylarına yazdığı mektupları “Heil Hitler” ifadesiyle imzaladığı da öne sürülüyor.
1906 yılında Alman-Polonyalı bir baba ile Ukraynalı bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Dobrowolski’nin, ailesinin malikanesine 1917 Devrimi sonrası el konulmasının ardından Sovyetler Birliği’nden nefret etmeye başladığı belirtiliyor.
SOVYETLER BAŞINA ÖDÜL KOYDU
Sovyetler, Dobrowolski’nin başına 50 bin ruble – bugünün parasıyla yaklaşık 200 bin sterlin – ödül koymuş ve onu “Ukrayna halkının en büyük düşmanı” ilan etmişti.
Kendisine dair son kayıt, Kızıl Ordu’nun Çernihiv’i ele geçirmesinden bir ay önce, Ağustos 1943 tarihine ait.
DEDESİNİ HİÇ TANIMADI
Savaşın ardından eşi Barbara ve oğlu Constantine İngiltere’ye ulaştı. Barbara yeniden evlendi ve Constantine – yani Metreweli’nin babası – üvey babasının soyadını aldı. Ne Constantine ne de kızı Blaise Metreweli, Dobrowolski’yi hiç tanımadı.
Blaise Metreweli, 1999 yılında Cambridge Üniversitesi Pembroke College’dan mezun olduktan sonra İngiliz gizli istihbarat servisine katıldı. Kariyerinin büyük bölümünü Ortadoğu ve Avrupa’da yürüttüğü operasyonel görevlerle geçirdi.
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