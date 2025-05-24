İngiliz istihbaratı alarmda: Başbakanın evi kundaklandı, gözler Rusya'da

İngiltere güvenlik servisi, ülkenin Başbakanı Keir Starmer'ın evinin kundaklanmasında Rusya'nın parmağı olup olmadığını araştırıyor.

Financial Times'ın İngiliz hükümetinden üst düzey kaynaklara dayandırdığı habere göre İngiliz yetkililer, kundakçılıkla suçlanan üç kişiyi Rus tarafının işe almış olup olmadığını inceliyor.

Ayrıca bu şüphelerin doğrulanması halinde Londra'nın tepkisinin ne olabileceği de tartışılıyor.

Başbakana ait evdeki yangın 12 Mayıs sabahı meydana geldi. Kundaklama sonucu evin kapısında hasar meydana geldi.

Aralarında bir Ukrayna ve bir Romanya vatandaşının da bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

DİĞER İKİ OLAYLA İLİŞKİLENDİRİLDİ

Keir Starmer ve ailesi Downing Street'teki resmi konutta yaşarken, Londra'nın kuzeybatısında sahip olduğu dört yatak odalı bir ev geçici olarak kiraya veriliyor.

8 Mayıs'ta Starmer'ın bir komşusuna sattığı araba alev almış ve 11 Mayıs'ta da bir zamanlar ailesiyle birlikte yaşadığı kuzey Londra'daki bir evin girişinde yangın çıkmıştı.

Polis, son yaşanan saldırıyı bu iki olayla ilişkilendirdi.