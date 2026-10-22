İngiliz istihbaratı, sağlık bakanını 30 yıl izlemiş

"DOSYASI ŞAŞIRTICI DERECEDE SIRADAN"

Bir dönem Galler'de kömür madenciliği yapan Bevan, etkileyici hitabet yeteneğiyle tanınıyordu. Ölümünden iki yıl sonra hazırlanan MI5 dosyası incelemesinde, "Nye Bevan'ın ne kadar tartışmalı bir kişilik olduğu düşünüldüğünde, dosya şaşırtıcı derecede sıradan" değerlendirmesi yapıldı.

Kamuoyuna açıklanan diğer yeni belgeler arasında, Hitler'in planlarına ilişkin bilgileri İngiltere 'ye sızdıran Alman diplomat Wolfgang zu Putlitz'in dosyaları ile Sovyet ajanlarına ve şüpheli istihbarat görevlilerine ilişkin kayıtlar da yer aldı.

Bu dosyalarda, savunma bilgilerini Rus casuslarına aktardığı gerekçesiyle 21 yıl hapis cezasına çarptırılan Frank Bossard'a ilişkin belgeler de bulunuyor.