İngiliz istihbaratı, sağlık bakanını 30 yıl izlemiş
22.10.2026 06:54
İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) mimarı olarak tanınan eski sağlık bakanı Nye Bevan'ın Komünist olduğu şüphesiyle ölene kadar MI5 takibinde tutulduğu ortaya çıktı.
İngiltere iç istihbarat teşkilatı MI5'in gizliliği kaldırılan ve Ulusal Arşivler tarafından kamuoyuna açıklanan belgeleri, Nye Bevan'ın 1933'ten 1960'taki ölümüne kadar parlamentodaki faaliyetlerinin, dışarıdaki hareketlerinin ve görüşmelerinin yakından izlendiğini açığa çıkardı.
MI5, Winston Churchill ile savaş dönemi koalisyon hükümetinin parlamentodaki en ateşli karşıtlarından biri olan Bevan'ın komünizme sempati duyduğundan şüpheleniyordu.
Teşkilatın yürüttüğü soruşturmalar, Bevan'ın Komünist Parti ile bağlantıları nedeniyle "endişe duyulmasını gerektirecek" bir durum bulunmadığını açığa çıkarmış. Ancak takip yine de sona erdirilmemiş.
"KOMÜNİST PARTİ İKNA EDEMEDİ"
1955 tarihli bir notta şu ifadeler yer alıyor: "1943'ten bu yana Bevan'ın Komünist Parti ile ilişkilerine dair sahip olduğumuz bilgiler, hem Komünist Parti'nin hem de Troçkistlerin zaman zaman onu kendileriyle birlikte çalışmaya ikna etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını gösteriyor."
1960'ta hayatını kaybeden Bevan, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından sağlık bakanı oldu. İngiltere'de devlet tarafından finanse edilen Ulusal Sağlık Sistemi'nin 1948'de kurulmasına öncülük etmesiyle tanınıyor.
Bevan, Winston Churchill'in en önemli muhalifi olarak tanınıyordu.
"DOSYASI ŞAŞIRTICI DERECEDE SIRADAN"
Bir dönem Galler'de kömür madenciliği yapan Bevan, etkileyici hitabet yeteneğiyle tanınıyordu. Ölümünden iki yıl sonra hazırlanan MI5 dosyası incelemesinde, "Nye Bevan'ın ne kadar tartışmalı bir kişilik olduğu düşünüldüğünde, dosya şaşırtıcı derecede sıradan" değerlendirmesi yapıldı.
Kamuoyuna açıklanan diğer yeni belgeler arasında, Hitler'in planlarına ilişkin bilgileri İngiltere'ye sızdıran Alman diplomat Wolfgang zu Putlitz'in dosyaları ile Sovyet ajanlarına ve şüpheli istihbarat görevlilerine ilişkin kayıtlar da yer aldı.
Bu dosyalarda, savunma bilgilerini Rus casuslarına aktardığı gerekçesiyle 21 yıl hapis cezasına çarptırılan Frank Bossard'a ilişkin belgeler de bulunuyor.