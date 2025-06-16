İngiliz istihbaratına ilk kadın başkan

Blaise Metreweli, 1999 yılında katıldığı MI6’da uzun yıllar Orta Doğu ve Avrupa'da operasyonel görevlerde bulundu.

Halihazırda teşkilatın teknoloji şefi olan ve “Q” olarak bilinen 47 yaşındaki Metreweli, görevi devraldıktan sonra MI6 başkanlarına özgü “C” kod adıyla anılacak.

Başbakan Keir Starmer, Kanada’daki G7 Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, Metreweli’nin ülkenin karşı karşıya olduğu benzeri görülmemiş tehditlere karşı liderlik edeceğine duyduğu güveni dile getirdi.

Cambridge Üniversitesi’nde antropoloji eğitimi alan Metreweli, daha önce iç istihbarat servisi MI5’ta da üst düzey görevlerde bulundu.

Bu atamayla birlikte, MI6 da MI5 ve GCHQ gibi diğer İngiliz istihbarat kurumları gibi ilk kez kadın bir başkan tarafından yönetilmiş olacak.