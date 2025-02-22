İngiliz kayakçı Alp Dağları'nda uçurumun dibinde ölü bulundu
Fransız Alpleri'nde kayak yapan 23 yaşındaki bir İngiliz uçurumun dibinde ölü bulundu. Genç adamın uçurumdan düştükten sonra öldüğüne inanılıyor.
Yerel yetkililer, bir İngiliz kayakçının Fransız Alplerindeki Avoriaz kayak merkezi yakınlarındaki bir uçurumun dibinde ölü bulunduğunu açıkladı.
Henüz resmi olarak kimliği belirlenemeyen 23 yaşındaki adamın cesedi pazartesi günü Portes du Soleil bölgesindeki Morzine kasabası yakınlarında bir uçurumun dibinde bulundu.
Savcı Xavier Goux-Thiercelin, dün ölümü doğruladı ve yerel polis güçleri kayakçının ölüm koşullarını belirlemek üzere bir soruşturma yürütüyor.
Yerel medyaya göre, adamın 16 Şubat'ta yanlışlıkla uçurumdan düştükten sonra öldüğüne inanılıyor.
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