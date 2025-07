İngiliz Kraliyet Ailesi’nde gizli barış zirvesi: Buzlar eriyor mu?

İngiltere Kralı 3’üncü Charles ve oğlu Prens Harry’nin kıdemli danışmanlarının Kraliyet Sarayı yakınlarında bir araya geldiği belirtildi.



Gizli barış zirvesini kamuoyuna duyuran The Mail on Sunday gazetesinin değerlendirmesine göre, bu, Charles ve Harry arasında olası bir uzlaşmaya giden ilk adımı oluşturabilir. Söz konusu görüşme, aynı zamanda iki ismin de aralarındaki anlaşmazlığı çözmek istediğine dair şu ana kadar kayıtlara geçen en güçlü işaret olarak değerlendirilebilir.



“İKİ TARAFIN DA KONUŞMAK İSTEDİĞİ ŞEYLER VARDI”



Gazeteye konuşan kaynaklar, geçen hafta gerçekleşen görüşmenin Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle ile Kraliyet Ailesi arasındaki ilişkileri düzeltmek için “yakınlaşma sürecindeki ilk adım” olduğunu söyledi. Görüşmenin Kral 3’üncü Charles’ın hamisi olduğu üyelere özel bir kulüpte gerçekleştirildiği bilgisi verildi.



Habere göre, “zeytin dalını” uzatan kişinin Charles mı yoksa Harry mi olduğu netlik kazanmadı. Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, bu zirvenin her iki tarafın da yaşanan anlaşmazlığı çözmeye kararlı olduğuna dair şu ana kadar görülen en güçlü işaret olduğunu anlattı.



Kaynaklardan biri, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Önlerinde uzun bir yol var. Ama yıllar sonra ilk defa iletişim kanalı şimdi açık durumda” dedi. Görüşmenin resmi bir gündeminin olmadığını belirten kaynak, tarafların “sadece bir şeyler içtiğini” söyledi, “Her iki tarafın da konuşmak istediği şeyler vardı” dedi.



ZİRVEYE KİMLER KATILDI?



Görüşme hakkında verilen bilgilere göre, Prens Harry’yi zirvede baş iletişim görevlisi ve ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki evinin idaresinden sorumlu Meredith Maines temsil etti. Maines’in görüşme için Los Angeles’tan geldiği bilgisi verildi.



Kral Charles ise zirvede iletişim sekreteri Tobyn Andreae tarafından temsil edildi. Görüşmede aynı zamanda Harry ve Meghan çiftinin İngiltere’deki halkla ilişkiler ekibini yöneten Liam Maguire’in de olduğu ifade edildi.



Maines, mayıs ayında Prens Harry’nin BBC’ye verdiği röportajı organize eden isimdi. Harry, bu röportajda Kraliyet Ailesi ile barışmak istediğini ama Kral’ın kendisiyle konuşmayacağını söylemişti.



Kaynakların verdiği bilgiye göre, Maines, görüşme için çarşamba günü yerel saatle 15.50 sıralarında kulübe vardı. Birkaç dakika sonra ise Andreae görüşmenin yapılacağı yere ulaştı. Üç isim, önce birinci kattaki bahçe terasında bir şeyler içerken görüntülendi. 10 dakika sonra kalkan üç isim, görüşmelerine kulübün içinde devam etti.



Konu hakkında bilgi sahibi kaynak, “Herkes şimdilik ilerlemek istiyor. Sonunda iki taraf için de konuşmak için doğru zaman gelmişti” dedi.