İngiliz Kraliyet'i yine karıştı, Prens Harry tepkili. "Son anda vazgeçtiler"

İngiltere Prensi Harry, bu hafta gerçekleştireceği Londra ziyaretinin bir bölümünü Buckingham Sarayı'nda geçireceği açıklandı. Sussex Dükü'nün sözcüsü, Harry'nin Buckingham Sarayı'nda konaklaması için yapılan resmi daveti kabul ettiğini doğruladı.

Prens Harry 'nin, babası Kral Charles ile "doğrudan temasa geçtikten sonra" sarayda bir odayı kabul ettiği söyleniyordu. Ancak Kraliyet Sarayı'ndan farklı bir açıklama geldi.

BUCKINGHAM SARAYI İDDİAYI YALANLADI

Buckingham Sarayı, Sussex Dükü'nün sarayda konaklamayacağını duyurdu. Böylece sabah saatlerinde Harry'nin sözcüsü tarafından yapılan "davet kabul edildi" açıklaması kısa süre içinde yalanlanmış oldu.

İKİ TARAF DA BİRBİRİNİ SUÇLADI

Kraliyet kaynaklarına göre Prens Harry'ye kraliyet konutunda kalması için teklif yapıldı ancak ekibi geçen haftanın sonuna kadar yanıt vermesi gereken daveti zamanında kabul etmedi.

Saray yetkilileri, bu nedenle hafta sonu Harry'ye Buckingham Sarayı'nda konaklayamayacağının bildirildiğini belirtti. Kaynaklar, sarayın bir misafiri ağırlayabilmesi için Kraliyet Hanedanlığı personelinin önceden planlama yapmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Prens Harry'nin sözcüsü ise farklı bir tablo çizdi.

Sözcü, konaklama teklifinin resmi olarak kabul edildiğini ancak Buckingham Sarayı'nın daha sonra bu daveti geri çektiğini savunarak kararı "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

Buckingham Sarayı ise Harry'nin ekibinin önce daveti reddettiğini, daha sonra kabul etmek istediğini ancak bunun hazırlık yapılabilmesi için çok geç olduğunu öne sürdü.

KRAL CHARLES İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?

Karşılıklı çelişen açıklamalar, Sussex cephesi ile Buckingham Sarayı arasındaki güven sorununun devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İngiliz basınına göre yaşanan yeni kriz, bu hafta gerçekleşmesi beklenen Kral Charles ile Prens Harry görüşmesini de zorlaştırabilir.

MEGHAN VE ÇOCUKLARI EŞLİK ETMEYECEK

Harry'nin eşi Meghan Markle ile çocukları Archie ve Lilibet'in Londra ziyaretine katılmayacağı aktarılıyor. Kararın, aileye İngiltere'de polis koruması sağlanmayacağının kesinleşmesinin ardından alındığı belirtildi. Prens'in çocukları Archie ve Lilibet, dedeleri Kral Charles'ı 2022 yılından beri görmüyor.

Meghan ve çocukların, ilerleyen günlerde Invictus Oyunları'nın tanıtım etkinlikleri için Birmingham'da Prens Harry'ye katılabileceği ifade edildi.

Prens Harry ve Meghan Markle, son olarak 2022 yılında Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni için birlikte İngiltere'yi ziyaret etmişti.

KRALİYET AİLESİNDE TANSİYON DÜŞMÜYOR

Prens Harry ve Meghan Markle, 2020 yılında kraliyet görevlerinden ayrılarak ABD'ye taşınmış, ardından verdikleri röportajlar ve Harry'nin yayımladığı anı kitabıyla aile içindeki anlaşmazlıklar gün yüzüne çıkarılmıştı.

KRAL CHARLES SARAYDAN TAŞINIYOR

İngiliz kraliyeti yetkilileri daha önce Kral Charles'ın, Buckingham Sarayı'nda yürütülen 10 yıllık restorasyon çalışması gelecek yıl tamamlandıktan sonra buraya taşınmayacağını bildirdi.

Söz konusu karar, Londra'nın merkezindeki tarihi yapının yaklaşık iki asırdır İngiliz hükümdarlarının ana ikametgahı olma rolünü sonu anlamına geliyor.

Kral Charles, saraydaki 369 milyon sterlinlik yenileme çalışması gelecek yıl bittiğinde de uzun süredir Londra'daki evi olan yakınlardaki Clarence House'ta yaşamaya devam etme kararı aldı.