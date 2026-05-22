İngiliz kraliyetinde Epstein depremi. Soruşturma “cinayet dosyası” düzeyinde yürütülüyor

İngiliz polisi, Kral Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor hakkında yürütülen soruşturmanın uzun süreceğini ve oldukça karmaşık olduğunu açıkladı.

Kral Charles’ın kardeşi olan Mountbatten-Windsor, şubat ayında Norfolk’taki evinde gözaltına alınmıştı. Gözaltı kararı, ABD Adalet Bakanlığı’nın pedofili milyarder Jeffrey Epstein ’a ilişkin milyonlarca belgeyi yayınlamasının ardından gelmişti.

66 yaşındaki Mountbatten-Windsor, kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle saatlerce sorgulanmıştı. İngiliz basını, bir kraliyet mensubunun modern dönemde ilk kez bu şekilde gözaltına alındığını yazmıştı.

“SON DERECE KAPSAMLI BİR SORUŞTURMA”

Soruşturmayı yürüten Yardımcı Emniyet Müdürü Oliver Wright, incelemenin “zorunlu olarak son derece kapsamlı” olduğunu söyledi. Wright, “Bu hızlı sonuçlanacak bir soruşturma olmayacak.” dedi.

İngiliz polisinin soruşturması, Mountbatten-Windsor’ın 2001-2011 yılları arasında ticaret ve yatırım özel temsilcisi olarak görev yaptığı döneme odaklanıyor.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan e-postalar sonucunda, Epstein ile hassas bilgilerin paylaşılmış olabileceği iddia edilmişti.

CİNSEL SUÇ İDDİALARI DA İNCELENİYOR

İngiliz yasalarına göre kamu görevini kötüye kullanma suçu, gizli bilgilerin paylaşılmasından yolsuzluğa ve cinsel suçlara kadar geniş bir alanı kapsıyor ve ömür boyu hapis cezasına kadar varabiliyor.

Polis, farklı iddialar üzerinde çalışıldığını ve çok sayıda tanıkla görüşüldüğünü açıkladı.

Wright, soruşturmanın ayrıca bir kadının 2010 yılında cinsel amaçlarla Windsor’daki bir adrese götürüldüğü yönündeki iddiaları da değerlendirdiğini söyledi.

BBC’ye konuşan mağdur avukatı, söz konusu kadının Epstein tarafından İngiltere ’ye gönderildiğini öne sürmüştü.

“CİNAYET SORUŞTURMASI SEVİYESİNDE”

İngiliz polisi, mağdurların uluslararası ilgi nedeniyle konuşmaktan çekinebileceğini ifade etti.

Wright, “Bilgisi olan herkesin bize başvurmasını istiyoruz. Mağdurlar ne zaman hazır hissederse kapımız açık.” dedi.

Soruşturmanın deneyimli uzman ekipler tarafından yürütüldüğü ve “cinayet soruşturması seviyesinde büyük suç dosyası” olarak ele alındığı belirtildi.

ABD İLE TEMASLAR SÜRÜYOR

İngiliz polisi, soruşturma kapsamında ABD Adalet Bakanlığı ile temas halinde olduklarını ancak Epstein belgelerinin henüz kendilerine ulaştırılmadığını açıkladı. Wright, belge paylaşım sürecinin “karmaşık” olduğunu ancak çalışmaların sürdüğünü söyledi.

KRAL CHARLES DA “TAM DESTEK” VERDİ

Kral Charles geçen yıl kardeşinin unvan ve ayrıcalıklarını geri almıştı.

Saray kaynaklarına göre kral, gözaltı haberlerinden “derin endişe” duydu ve ailesinin yetkililere “tam destek ve iş birliği” sağlayacağını bildirdi.