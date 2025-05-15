İngiliz milyarder ve kızı ölmüştü: Yat kazasının zaman çizelgesi

İngiliz milyarder Mike Lynch'e ait olan Bayesian süperyatı geçen Ağustos ayında Sicilya açıklarında alabora oldu. Kazada Lynch ve 18 yaşındaki kızı Hannah da dahil olmak üzere yedi kişi yaşamını yitirdi.



İngiliz araştırmacılara göre, Bayesian süperyatının mürettebatı, geminin şiddetli bir şekilde devrilip batmasına neden olan aşırı rüzgarlara karşı dayanıksızlığından haberdar değildi.

30 MİLYON STERLİNLİK TEKNE

Deniz Kazaları Soruşturma Şubesi (MAIB), 30 milyon sterlin değerindeki yatın, saatte 80,6 mil hızla esen rüzgarlar nedeniyle 90 derecelik bir açıyla yatarak ölümcül şekilde hasar gördüğünü söyledi.



Yapılan ön incelemeler, geminin gövdesine çarpan rüzgarların "muhtemelen geminin alabora olmasına yol açtığını" gösteriyor.



DAKİKA DAKİKA ZAMAN ÇİZELGESİ



Ayrıntılı rapor, olayların yürek burkan bir dökümünü sunarken, Porticello kıyılarında yaşanan trajedinin dakika dakika nasıl yaşandığını ilk kez gözler önüne seriyor.



18 Ağustos gecesİ Bayesian, fırtınadan korunmak için, daha sonra kurtulanları kurtaracak olan Sir Robert Baden Powell adlı teknenin yanına demirlemişti.

GÖREVLİ FIRTINAYI BİLDİRDİ



Saat 03.00'te görevli güverte görevlisi rüzgarın 8 knot hızında olduğunu ancak gök gürültülü bulutların ve şimşeklerin yaklaştığını düşündüğünü belirtti.



Bir saatten kısa bir süre sonra, saat 03.55'te, güverte görevlisi fırtınayı videoya çekti ve sosyal medya hesabından paylaştı, ardından ambar kapaklarını ve kamaraların pencerelerini kapattı.



Birkaç dakika içinde rüzgarın hızı 30 knot'a (35 mil/saat) ulaştı ve Bayesian gemisi yana yatıp demir atmaya başladı.

SABAH 04.00'TE KOŞTURMACA BAŞLADI

Sabah saat 04.00 sularında güverte görevlisi kaptanı uyandırdı ve mürettebat jeneratörleri çalıştırarak ve Bayesçi manevraya hazırlanarak harekete geçti.



Bu sırada İngiliz bir anne ve eşi uyanıp bir yaşındaki kızlarını da teknenin salonuna götürdüler.



Ancak kaptan manevra yapmaya hazırlanırken felaket yaşandı ve rüzgar aniden 70 knot'un üzerine çıkarak tenteyi kopardı.