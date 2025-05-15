İngiliz milyarder ve kızı ölmüştü: Yat kazasının zaman çizelgesi
İngiltere'nin Bill Gates'i olarak tanınan milyarder Mike Lynch ve kızı Hannah, geçtiğimiz yaz yaşanan trajik bir yat kazasında yaşamını yitirdi. İşte yankıları günlerce devam eden kazanın dakika dakika zaman çizelgesi...
İngiliz milyarder Mike Lynch'e ait olan Bayesian süperyatı geçen Ağustos ayında Sicilya açıklarında alabora oldu. Kazada Lynch ve 18 yaşındaki kızı Hannah da dahil olmak üzere yedi kişi yaşamını yitirdi.
İngiliz araştırmacılara göre, Bayesian süperyatının mürettebatı, geminin şiddetli bir şekilde devrilip batmasına neden olan aşırı rüzgarlara karşı dayanıksızlığından haberdar değildi.
30 MİLYON STERLİNLİK TEKNE
Deniz Kazaları Soruşturma Şubesi (MAIB), 30 milyon sterlin değerindeki yatın, saatte 80,6 mil hızla esen rüzgarlar nedeniyle 90 derecelik bir açıyla yatarak ölümcül şekilde hasar gördüğünü söyledi.
Yapılan ön incelemeler, geminin gövdesine çarpan rüzgarların "muhtemelen geminin alabora olmasına yol açtığını" gösteriyor.
DAKİKA DAKİKA ZAMAN ÇİZELGESİ
Ayrıntılı rapor, olayların yürek burkan bir dökümünü sunarken, Porticello kıyılarında yaşanan trajedinin dakika dakika nasıl yaşandığını ilk kez gözler önüne seriyor.
18 Ağustos gecesİ Bayesian, fırtınadan korunmak için, daha sonra kurtulanları kurtaracak olan Sir Robert Baden Powell adlı teknenin yanına demirlemişti.
GÖREVLİ FIRTINAYI BİLDİRDİ
Saat 03.00'te görevli güverte görevlisi rüzgarın 8 knot hızında olduğunu ancak gök gürültülü bulutların ve şimşeklerin yaklaştığını düşündüğünü belirtti.
Bir saatten kısa bir süre sonra, saat 03.55'te, güverte görevlisi fırtınayı videoya çekti ve sosyal medya hesabından paylaştı, ardından ambar kapaklarını ve kamaraların pencerelerini kapattı.
Birkaç dakika içinde rüzgarın hızı 30 knot'a (35 mil/saat) ulaştı ve Bayesian gemisi yana yatıp demir atmaya başladı.
SABAH 04.00'TE KOŞTURMACA BAŞLADI
Sabah saat 04.00 sularında güverte görevlisi kaptanı uyandırdı ve mürettebat jeneratörleri çalıştırarak ve Bayesçi manevraya hazırlanarak harekete geçti.
Bu sırada İngiliz bir anne ve eşi uyanıp bir yaşındaki kızlarını da teknenin salonuna götürdüler.
Ancak kaptan manevra yapmaya hazırlanırken felaket yaşandı ve rüzgar aniden 70 knot'un üzerine çıkarak tenteyi kopardı.
90 DERECELİK AÇIYLA YAN YATTI
Sabah 04.06'da tekne 15 saniyeden kısa bir sürede 90 derecelik bir açıyla şiddetli bir şekilde yana yattı.
Gemideki insanların ve eşyaların güverteye fırlaması sonucu kaptan da dahil olmak üzere beş kişi yaralandı, bir güverte görevlisi ise denize düştü.
Karanlıkta, kurtulanların bir kısmı suda çırpınırken, diğerleri ise yattan düşen yastıklara tutunuyordu.
Saat 04.24 civarında cankurtaran salı şişirildi ve kurtulanlar içine girmeyi başardı. Mürettebat burada ilk yardım uygulamasına başladı.
İŞARET FİŞEKLERİ FIRLATILDI
Yakındaki Sir Robert Baden Powell'a haber vermek için çaresizce çırpınan baş mühendis, saat 04.43'te fark edilmeden önce birkaç işaret fişeği attı.
Sir Robert Baden Powell'ın kaptanı, teknesini 15 kurtulana doğru gönderdi ve bölgede yapılan aramalara rağmen başka kimse bulunamadı.
Cesetler, deniz tabanındaki enkazda beş gün süren zorlu bir aramanın ardından bulundu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Tekne
- Kaza
- İtalya