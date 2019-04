Parlamentonun resmi internet sitesinde başlatılan ve 10 bin imzayı geçmesi durumunda hükümetin resmi bir yanıt vermesinin zorunlu olduğu kampanya bugün Avam Kamarası'nda tartışılacak.



İngiltere Başbakan Theresa May dilekçeye atılan imza sayısı 5 milyonu geçtiği zaman bir açıklama yapmış ve 2016 yılındaki referandum sonuçlarına bağlı kalacaklarını belirtmişti.



Başbakan May, "Avrupa Birliği'nden çıkışımızı sağlamak için parlamento ile çalışarak bir anlaşma sunacağız" ifadesini kullanmıştı.



Brexit anlaşmasının parlamentoda cuma günü üçüncü kez reddedilmesinin ardından May hükümetinin yeni bir plan oluşturmak için 12 Nisan'a kadar vakti bulunuyor. Aksi takdirde İngiltere, AB'den bir anlaşma olmadan çıkacak.