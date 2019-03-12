İngiltere Başbakanı Theresa May AB'yle yaptiği Brexit anlaşmasındaki "tedbir maddesi" konusunda "hukuken bağlayıcı" değişiklikler elde ettiğini açıkladı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de anlaşmanın kabul edilmemesi durumunda "üçüncü bir şans" olmadığını vurguladı.
İngiltere Başbakanı May'in oylama öncesinde parlamentoyu yeni uzlaşının detayları konusunda bilgilendirmesi bekleniyor.
Brexit anlaşması 15 Ocak'ta yapılan oylamada 230 oy farkla reddedilmişti.
Eğer anlaşma bir kez daha reddedilirse, milletvekilleri yarın AB'den anlaşma yapmadan ayrılmayı oylayacak. Bu da kabul edilmezse perşembe günü Brexit'in ertelenmesinin oylamaya sunulması bekleniyor.
İngiliz parlamentosunda Brexit maratonu başlıyor
NTV HaberDünya
Brexit için bugün gözler bir kez daha İngiltere'de olacak. Avam Kamarası, Brexit anlaşmasının revize edilmiş halini oylayacak. Anlaşma bugün reddedilirse yarın AB'den anlaşmasız ayrılma oylanacak.
İngiltere Başbakanı Theresa May AB'yle yaptiği Brexit anlaşmasındaki "tedbir maddesi" konusunda "hukuken bağlayıcı" değişiklikler elde ettiğini açıkladı.