İngiliz Parlamentosu, Brexit sürecinin geleceğine ilişkin, aralarında Brexit'in iptali ile yeni referandumun da yer aldığı 8 senaryoyu oyladı. Oylanan 8 farklı Brexit önergesinin hiçbiri çoğunluk desteği alamadı.

OYLANAN 8 BREXIT ÖNERGESİ

- Avrupa Birliği’nden 12 Nisan’da anlaşmasız ayrılma

- İngiltere’nin Gümrük Birliği, Tek Pazar ve Avrupa Serbest Ticaret Alanı üyeliğinin sürmesi

- İngiltere’nin Avrupa Ekonomik Alanı üyeliğinin sürmesi

- İngiltere’nin Gümrük Birliği üyeliğinin sürmesi

- İngiltere’nin Gümrük Birliği üyeliğinin sürmesi, Tek Pazar kurallarına gelecekteki düzenlemeleri kapsayacak şekilde uyması

- 50. maddenin yürürlüğünün tek yanlı durdurulması ve Brexit’in iptal edilmesi

- Brexit anlaşmasının bir referandumla halkın onayına sunulması

- Brexit anlaşması sağlanamaması durumunda, AB ile sürecek müzakereler boyunca taraflar arasındaki ilişkilerin mevcut haliyle sürmesi.