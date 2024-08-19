İngiliz polisi, çocukların çıplak aranması konusunda eleştirilerin hedefinde

İngiltere ve Galler'de polis, her 19 saatte bir çocuğu çıplak arıyor. Bu aramaların bazıları yasal uygulama kurallarına uygun şekilde yapılmazken, siyah çocuklar orantısız şekilde çıplak aramaya maruz kalıyor. Çocuk komiserinin verilerine göre durum endişe verici.

İngiliz polisi, çocukların çıplak aranması konusunda eleştirilerin hedefinde

İngiliz polisi, çocukların çıplak aranması konusunda eleştirilerin hedefinde.

Ülkenin Komiseri Rachel de Souza, ve Galler'de polisin her 19 saatte bir çocuğu çıplak aradığını, bazen bu aramaları doğru bir şekilde yapmadığını ve orantısız bir şekilde siyah çocukları aradığını söyledi.

İki yıl önce Londra polisi, öğretmenlerinin okulda esrar koktuğunu söylemesi üzerine 15 yaşındaki siyah bir kız çocuğunu regl dönemindeyken çıplak aramıştı. Arama sırasında herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

Bu olaya yönelik tepkilerin ardından  çocukların çıplak aranması, 2022 yılında polise karşı endişelerin odak noktası haline geldi.

Görevi çocuk haklarını korumak olan komiser tarafından yürütülen soruşturmada, Temmuz 2022 ile Haziran 2023 arasında çocuklar üzerinde 457 arama yapıldığını gösteren polis verilerine atıfta bulunuldu.

Rachel de Souza, “Bir çocuğun mahrem yerlerini açığa çıkaran aşağılayıcı ve travmatik bir aramaya tabi tutulmadan önce çok daha yüksek bir eşiğin karşılanması gerekir” dedi.

Sıkı koşullar altında izin verilen bu tür aramaların büyük çoğunluğu şüpheli uyuşturucu suçlarıyla ilgiliydi. Bunların neredeyse yarısı başka bir işlem yapılmamasıyla sonuçlandı.

Veriler, Ocak 2018 ile Haziran 2023 arasında yapılan çıplak aramaların yüzde 4'ünün yasal uygulama kurallarına uygun olmadığını ve yüzde 11'inin de endişe verici olduğunu gösterdi.

Polis teşkilatını denetleyen İngiltere İçişleri Bakanlığı, iyileştirmeler yapıldığını ancak standartların yükselmesi gerektiğini bildirdi.

Temmuz 2022 ile Haziran 2023 arasında, kurallara aykırı olarak 50'den fazla arama kamunun gözü önünde gerçekleştirildi.

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