İngiliz savaş jetleri Polonya'da

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) bağlı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının Polonya'ya konuşlandırıldığını bildirdi.

İngiliz savaş jetleri Polonya'da

Blaszczak, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında,  ile yaptığı görüşmelerin sonucunda söz konusu uçakların 'ya geldiğini kaydetti.

RAF'a bağlı Eurofighter Typhoon  uçaklarının Polonya'ya konuşlandırıldığını belirten Blaszczak, "İngiliz pilotlar, F-16 pilotlarımızla birlikte Polonya hava sahasında devriye gezecek. Güvenliği birlikte sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sınır güvenliğini artıran ve Belarus'un ülke için tehdit olabileceğini öne süren Varşova yönetimi, askeri işbirliklerini artırmayı sürdürüyor.

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