İngiliz savaş jetleri Polonya semalarında devriye uçacak

İngiltere, Rusya’dan gelen insansız hava aracı (İHA) tehditlerine karşı NATO’nun "Doğu Nöbetçisi" (Eastern Sentry) misyonu kapsamında Polonya üzerinde hava savunma devriyeleri başlatacağını duyurdu.



Londra yönetiminin açıklamasına göre Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait Typhoon savaş uçakları, önümüzdeki günlerde Polonya hava sahasında görev yapacak. İngiliz uçaklarına Danimarka, Fransa ve Almanya’dan gelen NATO unsurları da eşlik edecek.



Karar, geçen hafta Rusya’ya ait İHA’ların Polonya hava sahasına girmesinin ardından alındı.