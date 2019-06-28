İngiliz siyasilerden İngiltere İçişleri Bakanlığı’na Ankara Anlaşması çağrısı geldi... 6 farklı partiden siyasilerin ortak imzasını taşıyan açık mektupta Ankara Anlaşması süresiz oturum vizelerinde yapılan değişikliklerin aniden ve geriye dönük biçimde uygulanmasının Birleşik Krallık’ın adil ve istikrarlı bir iş ortamı olarak itibarını zedelediğinin altı çizilerek, ülkenin sosyal ve ekonomik yaşamına büyük katkıda bulunan binlerce Türkiye vatandaşınının mağdur edildiği vurgulandı.

Mektuba Muhafazakar Parti'den Sir David Amess; İşçi Partisi'nden Londra Belediye Başkanı Sadık Han, Afzal Han, Catherine West, Kate Osamor, Lloyd Russell-Moyle, Tulip Siddiq, Alex Sobel, Kate Green, Bambos Charalambous, Virendra Sharma, Siobhain McDonagh, Sandy Martin ve Rachael Maskell; Liberal Demokratlar'dan Sir Vince Cable, Tom Brake, Layla Moran, Barones Angela Harris ve Barones Julie Smith; İskoç Ulusal Partisi'nden Stuart McDonald ve Alison Thewliss; Yeşil Parti'den Caroline Lucas ile Değişim Partisi’nden Joan Ryan imza attı.

Yeni ve zorlaştırılmış kuralların halihazırda Ankara Anlaşması vizesi bulunan Türkiyeli iş insanlarına uygulanmasının İngiltere’deki hukuk sisteminin ana prensiplerinden birini ihlal ettiğine dikkat çeken milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı'nı çoktan işini kurmuş Ankara Anlaşmalıları yeni kurallardan muaf tutmaya çağırdı.



BİR AİLEYE MALİYETİ 10 BİN STERLİN



Ankara Anlaşması çerçevesinde Birleşik Krallık’a yerleşip burada iş kuran Türkiye vatandaşları, 16 Mart 2018’e kadar dört yılı tamamladıktan sonra ücretsiz olarak süresiz oturum başvurusu yapabiliyordu. Ancak bu tarihte aniden yürürlüğe giren yeni kurallarla süresiz oturum için beş yıl ikamet, kişi başı 2 bin 389 sterlin başvuru ücreti ve dil ile kültür sınavı şartları getirildi.

Yeni kurallar çoktan Birleşik Krallık’ta işini kurmuş 12 bin 500 Ankara Anlaşmalı Türkiye vatandaşı ve ailelerine geriye dönük olarak uygulanıyor. 4 yılda süresiz oturum beklentisiyle yatırım yapmış olan Ankara Anlaşmalılar artık 5 yıl beklemek zorunda, ayrıca 2 çocuklu bir ailenin yaklaşık 10 bin sterlin başvuru ücreti ödemesi gerekiyor.



TÜRKİYELİ GÖÇMENLER AÇTIĞI DAVAYI KAYBETMİŞTİ