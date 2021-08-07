İngiliz üniversite aşı olan 10 öğrenciye 5 bin sterlin ödül verecek

Nüfusunun yüzde 70’ine en az bir doz aşı uygulayan İngiltere’de, bir üniversite, yaklaşan yeni akademik yıl ile ilgili aşıya teşvik planını açıkladı. Brighton şehrinde yer alan Sussex Üniversitesi, iki doz Covid-19 aşısı olan ya da virüse karşı bağışıklığını ispatlayan 10 öğrencisine 5 bin sterlin (60 bin TL) ödül vereceğini duyurdu.

ntv.com.tr 07.08.2021 - 13:53

İngiliz üniversite aşı olan 10 öğrenciye 5 bin sterlin ödül verecek

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Corona virüse karşı aşılama çalışmaları sürerken yaklaşan yeni akademik yıl nedeniyle okullar kendi çözümlerini üretmeye başladı.

İngiltere’de bir üniversite gençler arasında Covid aşılarının yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla aşılarının eksiksiz olduğunu kanıtlayan öğrencilere nakit ödül vermeye hazırlanıyor.

ÇEKİLİŞ DÜZENLENECEK

Brighton şehrinde yer alan Sussex Üniversitesi, aldığı kararla corona virüse karşı iki doz aşı olan ya da virüse karşı bağışıklığa sahip olduğunu kanıtlayan tüm öğrenciler üzerinde bir çekiliş düzenleyeceğini açıkladı.

Yapılacak çekiliş sonrasında ise 10 öğrenciye 5 bin sterlin (60 bin TL) ödül verileceğini belirtti.

Ödül çekilişinin ise öğrencilere aşılarını olmaları için zaman vermek adına Kasım ayının sonunda yapılacağı aktarıldı.

'GEÇEN YILKİ DURUM GÖRÜLÜRSE MALİYET DAHA FAZLA OLUR'

Üniversitenin rektör yardımcısı Profesör Adam Tickell çekilişle ilgili verdiği demeçte, üniversitenin, katılmak istemediklerini belirtmedikleri sürece her öğrenciyi çekilişe otomatik olarak katacağını ve ardından rastgele 10 isim seçeceğini söyledi.

Tickell, “Yaptığımız şey sadece teşvik vermek. Bunlar öğrencilerimiz için önemli ödüller olsa da, öğrenciler geçen yıl karşılaştığımız türden bir durumu yaşarlarsa, üniversiteye maliyeti insani, sosyal ve finansal maliyetle karşılaştırıldığında küçük olacaktır" diye konuştu.

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