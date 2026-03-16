İngiliz üniversitesinde menenjit salgını: 2 kişi öldü

İngiltere'nin Canterbury bölgesinde menenjit alarmı verildi. Üniversitesi'nde ortaya çıkan menenjit salgını nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin de hastanede tedavi gördüğü açıklandı.

Hastaneye kaldırılanların çoğunun 18-21 yaşları arasında olduğu ve Kent Üniversitesi öğrencileri olduğu ifade edildi. Hayatını kaybeden 2 kişinin de 18-21 yaşları arasında olduğu, bunlardan birinin üniversite öğrencisi olduğunun doğrulandığı kaydedildi.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın (UKHSA), salgın nedeniyle aralarında öğrenciler, üniversite personeli ve ailelerin de bulunduğu 30 binden fazla kişiyle iletişime geçerek durum hakkında bilgilendirme yaptığı aktarıldı.

UKHSA Sözcüsü de salgın sonrası Canterbury bölgesindeki bazı öğrencilere antibiyotik sağlandığını, ancak hastalığın spesifik türünün henüz belirlenemediğini açıkladı. BBC'ye göre salgının, hastalanan bazı kişilerin katıldığı Canterbury'deki bir sosyal etkinlikle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.