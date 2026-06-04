İngiliz vekilden Grok'a bikinili fotoğraf davası

İngiltere'de İşçi Partisi milletvekili Jess Asato, milyarder iş insanı Elon Musk 'a ait xAI şirketine dava açtı.

Milletvekili Asato, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ben, taciz edici ve cinselleştirilmiş yapay zeka deepfake'lerinin kurbanı olan binlerce kadın ve hatta çocuktan sadece biriyim. Bu asla olmamalıydı. xAI bunun hesabını vermeli." dedi.

Asato ocak ayında yaptığı açıklamada, yapay zeka kullanılarak kendisinin sahte görüntülerinin oluşturulmasının kişisel mahremiyetini ihlal ettiğini düşündüğünü ve bu nedenle büyük rahatsızlık duyduğunu söylemişti.

Asato'yı temsil eden hukuk bürosu AWO'nun avukatlarından Ravi Naik, davanın yapay zeka sistemlerinin tasarımından kaynaklanan sorumluluğu test eden ilk davalardan biri olduğu değerlendirmesinde bulundu. Naik, "Bir yanlış varsa hukuk bunun için çözüm sunmalı ve bu, yapay zeka için de diğer her şey kadar geçerlidir." ifadesini kullandı.