İngiliz vekile çocuk istismarı suçlaması: Gözaltına alındı

İngiltere’de iktidardaki İşçi Partisi’den Kuzey Doğu Somerset ve Hanham Milletvekili Dan Norris, evine düzenlenen polis baskını ile gözaltına alındı. Cinsel saldırı ve çocuk istismarı ile suçlanan Norris, partisinden uzaklaştırıldı.



The Guardian gazetesinin aktardığına göre, aynı zamanda eski bir bakan olan Norris’in evine cuma günü polis tarafından baskın düzenlendi. Polisin açıklamasında, milletvekilinin aynı zamanda “kamu hizmetinde görevi kötüye kullanma” şüphesiyle gözaltına alındığı ifade edildi.



ŞARTLI KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI



1997-2010 döneminde Wansdyke Milletvekili olarak görev yapan Norris, 2021 yılında West of England Metro Belediye Başkanı seçilmişti. Norris, aynı zamanda öğretmen ve çocuk koruma görevlisi olarak da hizmet vermişti.



Avon ve Somerset Polisi, konuya ilişkin açıklamasında, 60’lı yaşlarındaki bir erkeğin cuma günü bir kız çocuğa yönelik cinsel suçlar, cinsel saldırı, çocuk kaçırma ve kamu hizmetinde görevi kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi. Polisin açıklamasına göre, milletvekili, soruşturmanın sürmesi için şartlı kefaletle serbest bırakıldı. Açıklamada bunun “aktif ve hassas bir soruşturma olduğu” belirtilerek soruşturmanın engelsiz bir şekilde ilerleyebilmesi adına halktan konu hakkında spekülasyonda bulunmamaları istendi.



“İDDİA EDİLEN SUÇLARIN BÜYÜK KISMI 2000’LERDE İŞLENDİ”



Polis, soruşturmanın geçmişi hakkında da bilgi vererek Aralık 2024’te bir başka polis gücünün son dönemde gerçekleşmemiş çocuğun cinsel istismarı suçlarına ilişkin dosyayı kendilerine ilettiğini bildirdi. Buna göre, iddia edilen suçların büyük bir kısmı 2000’li yıllarda işlenmişti. Polis, 2020’li yıllarda işlendiği ileri sürülen bir cinsel saldırı vakasını da soruşturduğunu aktardı. Polisin açıklamasında, mağdura ihtiyacı olan yardım ve desteğin sağlandığı ifade edildi.



İŞÇİ PARTİSİ’NDEN AÇIKLAMA



Konuya ilişkin olarak İşçi Partisi’nden de açıklama yapıldı. Parti Sözcüsü, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, “Milletvekili Dan Norris, gözaltı konusunda yapılan bilgilendirme üzerine derhal partiden uzaklaştırıldı. Polisin soruşturması devam ederken konu hakkında daha fazla yorumda bulunamayız” ifadelerini kullandı.