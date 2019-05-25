İlişkili Haberler İngiltere Başbakanı May istifa tarihini açıkladı

Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılık (Brexit) çıkmazındaki İngiltere'de, halkın çoğunluğunun ülkenin kriz durumunda olduğunu düşündüğü ve erken genel seçime gidilmesini istediği belirtildi.



Sky News kanalı ile bağlantılı Sky Data, Başbakan Theresa May'in istifa kararı almasının ardından yaptığı anketin sonucunu yayımladı.



999 kişinin görüşüne başvurulan ankete göre, Başbakan May'in yerine gelecek ismin belirlenmesinin hemen ardından erken seçime gidilmesini isteyenlerin oranı yüzde 54 olurken, yüzde 36 buna karşı çıktı, yüzde 11 ise görüş bildirmedi.



Katılımcıların yüzde 65'i İngiltere'nin şu anda krizde olduğunu belirtirken, yüzde 27'si de bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi. Yüzde 8'lik bir kesim ise kesin bir kanaat dile getirmedi.



Ankete katılanların yüzde 73'ü İngiliz halkının son birkaç yılda daha fazla bölündüğünü, yüzde 10'u daha birleştiğini, yüzde 6'sı da hiçbir değişiklik olmadığını söylerken, geriye kalan kesim bu değerlendirmeden emin olmadığını belirtti.



Brexit anlaşmasını 3 kez denemesine rağmen parlamentodan geçiremeyen Theresa May, yeni girişim öncesi partisinden gelen baskıya daha fazla dayanamayarak 7 Haziran'da Muhafazakar Parti liderliğinden istifa edeceğini açıklamıştı.



İngiltere 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i, parlamentodan anlaşmaya onay çıkmadığı için önce 12 Nisan'a, daha sonra da 31 Ekim'e ertelemek zorunda kalmıştı.