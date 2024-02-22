İngilizlerin Taş Devri'nde birbirleriyle nasıl konuştuğu ortaya çıktı: Irulegi'nin Eli

TANIMLANAN TEK KELİME "ŞANS"

Kuzey İspanya'da kerpiç bir evin kapısına şans getirmesi için asıldığı düşünülen bronz el, düz, gerçek boyutlarda ve üzerinde düzinelerce sembol bulunuyor.

Irulegi'nin Eli olarak bilinen parça, 2017'den beri Pamplona kenti yakınlarında kazı yapan Aranzadi Bilim Topluluğu'ndan arkeologlar tarafından geçen yıl keşfedilmiş olsa da, önemi ancak yakın zamanda anlaşıldı.

Eli ve üzerindeki yazıları inceleyen uzmanlar, bunun hem Proto-Baskçanın en eski yazılı örneği hem de Romalıların gelişinden önce kuzey İspanya'nın bazı bölgelerinde yaşayan ve dillerinin günümüz Baskçasının atası olduğu düşünülen geç demir çağı kabilesi Vascones hakkında daha önce bilinenlerin çoğunu "altüst eden" bir buluntu olduğuna inanıyor.

Şu ana kadar tanımlanan ilk ve tek kelime, modern Baskçada iyi şans ya da iyiye işaret anlamına gelen zorioneko kelimesinin öncüsü olan sorioneku.



Yazıt boşluksuz 40 harften oluşuyor. M.Ö 100 civarında yazılmış olmasına rağmen, paleo-dilbilimcilerin erken Baskça ile İspanya'da İberya adı verilen ve artık yok olmuş bir dil arasındaki ilişkiyi anlamaya başlamalarına yardımcı olacağını düşünüyor.