İngiltere 2025’te silah ihracatında rekor kırdı

İngiliz Savunma Bakanlığı, bu artışın önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirtirken, 2026 için daha büyük rakamların sinyalini verdi.

Rekor artış, Avrupa ülkelerinin Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı ve artan güvenlik tehditleri nedeniyle askeri harcamalarını hızla artırdığı bir döneme denk geldi. İngiltere Savunma Bakanı Luke Pollard, ülkesinin müttefikleri ve savunma sanayiiyle birlikte çalışarak küresel savunma ihracatında lider konumda olmayı hedeflediğini vurguladı. İngiltere’nin 2023’teki savunma ihracatı 16,6 milyar euro seviyesindeydi.

ARTIŞIN ARKASINDAKİ İKİ DEV ANLAŞMA

2025’teki ihracat patlamasının büyük bölümü iki büyük silah anlaşmasından kaynaklanıyor.

Norveç, bugüne kadarki en büyük savunma alımını yaparak, BAE Systems tarafından tasarlanan ve İngiltere'de inşa edilecek en az beş adet Type 26 fırkateyni için 11,4 milyar euroluk sözleşme imzaladı. Anlaşma, Kuzey Atlantik ve Arktik bölgesinde artan Rus askeri faaliyetlerine karşı iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Türkiye de, çok uluslu Eurofighter Typhoon programı kapsamında 20 savaş uçağı satın almak üzere 9,1 milyar euroluk bir anlaşmaya imza attı. ,

Programın ortakları olan İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya’nın bu tür satışlara birlikte onay vermesi gerekiyor.

Savunma uzmanlarına göre bu rakamlar, Avrupa savunma sanayiinin hızla büyüdüğünü ve İngiltere'nin bu alanda öncü aktörlerden biri haline geldiğini gösteriyor.