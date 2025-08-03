İngiltere, 300 Gazzeli çocuğa kapılarını açacak

İngiltere, Gazze’deki ağır insani kriz karşısında harekete geçiyor. Yeni bir plan kapsamında, Gazze'den 300'e kadar ağır hasta çocuğun İngiltere’ye tahliye edilerek Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) bünyesinde ücretsiz tedavi görmesi bekleniyor.

Önümüzdeki haftalarda resmen duyurulması planlanan insani yardım girişimi, Gazze'de derinleşen yetersiz beslenme krizine yanıt niteliği taşıyor.

Bölgedeki sağlık yetkilileri, açlıkla bağlantılı nedenlerden dolayı şu ana dek en az 92 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

İNGİLİZ HÜKÜMETİ DESTEKLİYOR



İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, daha önce yaptığı açıklamalarda, ağır yaralı çocukların tahliye edilerek tedavi edilmesi yönünde taahhütte bulunmuştu. Bu yeni plan, parlamentoda da geniş destek görüyor; 100’ün üzerinde milletvekili projeye destek veren bir mektuba imza attı.



Devlet destekli bu yeni program, şimdiye kadar yalnızca üç Gazzeli çocuğun tıbbi vize alabildiği özel finansmanlı Project Pure Hope girişimiyle paralel şekilde yürütülecek.



Yetkililer, İngiltere’ye getirilecek çocukların sağlık durumlarının öncelikli olarak değerlendirileceğini ve tedavi süreçlerinin NHS güvencesi altında gerçekleşeceğini belirtiyor.

