İngiltere, 39 öğrenciyi Gazze'den tahliye etmek istiyor

BBC'de yer alan habere göre İngiltere'de yüksek lisans eğitimi için 9 öğrenciye İngiliz hükümeti destekli Chevening Bursu verilirken, 30 Gazzeli öğrenci ise İngiltere için farklı yüksek eğitim burslarını almaya hak kazandı.



Chevening Bursu almaya hak kazanan 9 öğrenciye Gazze'den ayrılmaları için yardım edileceği bilgisi iletilirken İngiltere İçişleri Bakanlığı, diğer bursları alan 30 öğrenciye de bölgeden ayrılmak için destek vereceğini açıkladı.

İSRAİL'İN İZİN VERMESİ GEREKİYOR

İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ilk kez Gazze'den öğrenci kabul edecek olan İngiltere, İsrail'in izin vermesi halinde 39 öğrenciyi bölgeden çıkarabilecek.



Gazze'den ayrılmasına izin verilen öğrenciler, önce üçüncü ülkelere gidecek, ardından İngiltere'ye girişleri sağlanacak.



Bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi konuya ilişkin yaptığı açıklamada planın karışık ve zorlu olduğunu belirterek, "İçişleri Bakanı (Yvette Cooper), tüm öğrencilerin İngiltere'deki yerlerini almasını istediğini net şekilde dile getirdi." diye konuştu.



Gazze'de yaklaşık 80 öğrencinin İngiltere'deki bir yüksek eğitim programına kabul aldığı, ancak yalnızca 39'unun burslu olarak kabul edildiği bilgisi de haberde bildirildi.

