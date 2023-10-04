İngiltere, AB'nin alay konusu olan 'bükülgen muz' kuralını kaldırıyor

Bu tür diğer örnekler arasında , lahanalara yönelik pazarlama standartlarına ilişkin bin 800 kelimelik bir direktif de yer alıyor.



'Esnek muz' kuralı alay konusu olmasına rağmen bu kural, İngiltere'nin AB'den resmen ayrılmasından neredeyse dört yıl sonra bile İngiltere'nin hukuk kitaplarında yer almaya devam ediyordu.



Mayıs ayı itibarıyla bu türden 4.000'den fazla yasa kayıtlarda kaldı ve Başbakan Rishi Sunak, o dönemde yalnızca 800 yasayı kaldırmayı tercih ettiği için Brexit yanlıları tarafından eleştirildi.