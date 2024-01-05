İngiltere: Afrika Boynuzu'nda tırmanan gerilimden endişe duyuyoruz

İngiltere'nin Mogadişu Büyükelçiliğinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Somali'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne tam saygı duyulduğunun bir kez daha teyit edildiği de vurgulandı.



Paylaşımda, "Sorunların barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması için itidal ve diyalog çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.



HEM TİCARİ HEM DE ASKERİ OLARAK KIYILARI KULLANABİLECEK



Etiyopya ile Somaliland arasında liman kullanımı ve denize erişim için 1 Ocak'ta mutabakat zaptı imzalanmıştı. Mutabakat zaptı, Etiyopya'nın hem ticari hem de askeri olarak Somaliland kıyılarında faaliyet yürütmesine izin veriyor.



Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylemişti.



Etiyopya'nın Kızıldeniz sahillerine erişim sağlamak için Somaliland ile yaptığı anlaşma, son yıllarda tırmanışa geçen bölgesel tansiyonu daha da alevlendirmişti.



Arap Birliği ve Afrika Birliği, Etiyopya ile Somaliland arasındaki deniz erişim işbirliğine yönelik, "Kızıldeniz'de askeri üs inşasının ve liman geliştirilmesinin önünü açan" anlaşmayı reddettiklerini ve kınadıklarını duyurmuştu.



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