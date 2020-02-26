İngiltere, alkollü araç kullanan Suudi diplomatları sınır dışı edildi

İngiltere, alkollü araç kullanma suçu işleyen Suudi Arabistanlı iki diplomatın sınır dışı edildiğini duyurdu.

İsimleri açıklanmayan Suudi Arabistan Büyükelçilik mensuplarının, alkollü ve tehlikeli araç kullanma suçlamaları ile ülkeden çıkarıldığı ifade edildi.

Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "İddia edilen suçların ciddiyeti nedeniyle her iki kişi de diplomatik görevden ihraç edildi" açıklamasında bulundu.



Raab açıklamasında, yabancı diplomatların kanuna aykırı suçlarının hoş görülmediği ve yasadışı faaliyetle ilgili tüm iddiaların ciddiye alındığını belirtti.