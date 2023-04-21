İngiltere Başbakan Yardımcısı Dominic Raab istifa etti

"SÖZÜMÜ TUTMANIN ÖNEMLİ OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Raab, "Soruşturmayı ben istedim ve herhangi bir zorbalık bulgusuna ulaşılması halinde istifa edeceğimi taahhüt ettim. Sözümü tutmanın önemli olduğuna inanıyorum. Bana yöneltilen iddiaların ikisi hariç hepsini reddediyorum. Dört buçuk yıl boyunca bir kez bile kimseye küfür etmedim bağırmadım, bir şey fırlatmadım ya da kasıtlı olarak kimseyi küçümsemeye çalışmadım." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Rabb, raporun ayrıca "zorbalık eşiğini bu kadar düşük tutarak tehlikeli bir emsal teşkil ettiğine" inandığını belirtti.

DOMİNİC RAB KİMDİR?

25 Şubat 1974'te İngiltere'nin Buckinghamshire kentinde doğan Dominic Raab, Oxford Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Cambridge Üniversitesinde Uluslararası Hukuk alanında Clive Parry Ödülü'nü kazandı ve yüksek lisans derecesi aldı.



Raab Theresa May hükümetinde bir dönem, İnsan Hakları Bakanlığı ve Aile Bakanlığı yaptı. Raab, 15 Eylül 2021 tarihine kadar Boris Johnson hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.



Brexit’in sıkı savunucularından olan Raab, Liz Truss'ın başbakan olmasıyla Başbakan Yardımcılığı ve Adalet bakanı görevlerini bırakan Raab, Rishi Sunak'ın başbakan olmasıyla bu görevlerine tekrar döndü.

