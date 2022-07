İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etti

Kabinesi ve partisinde yaşanan istifalar, başbakanlıkta Covid-19 kısıtlamalarını ihlal eden partiler gibi bir dizi olayın ardından üzerinde istifa baskısı oluşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün Muhafazakar Parti liderliğinden, sonbaharda ise parti liderlik seçiminin ardından başbakanlıktan istifa edeceğini açıkladı.



İngiltere’de art arda gelen istifaların ardından bugün basın toplantısı düzenleyen Johnson, "Yeni lider görevine başlayana kadar, görevimde devam edeceğim. Görevimde benimle birlikte olan aileme, arkadaşlarıma ve İngiliz halkına teşekkür ederim. Bu başbakanlık süreci benim için çok önemli ve öğretici oldu" dedi.

“GURUR DUYUYORUM”



Johnson, hükümetinin yaptıklarından gurur duyduğunu ifade ederek, ülkesinin batıya Rusya-Ukrayna savaşında ‘Putin’in saldırganlığına’ karşı liderlik ettiğini belirtti. Johnson, pandemide ülkesini temsil edişi ve ‘en hızlı’ aşı tedarikini sağlamaları konusunda da gururlu olduğunu aktardı. İngiltere Başbakanı Johnson, geçen haftalar boyunca çalışma arkadaşlarını ikna etmeye çalıştığını belirterek, ülkede bir hükümet değişikliğinin garip olacağını söylediğini belirtti. Johnson, “Siyasette kimse vazgeçilmez değildir” ifadelerini kullandı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?



İngiltere'de Muhafazakar Parti lideri istifa ettiğinde, parti içinde yeni bir seçim yapılıyor. Mevcut kurallara göre, aday olabilmek için 8 Muhafazakar Parti milletvekilinin desteğine ihtiyaç var. İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekillerinin oylaması sonucu iki aday kalana kadar oylama yapılıyor. Son iki milletvekili kaldığında ise sadece milletvekilleri değil, ülke çapındaki tüm Muhafazakar Parti üyeleriyle kazanan belirleniyor.



Seçilen Muhafazakar Parti liderinden, parlamentoda en fazla milletvekiline sahip partinin lideri olarak, Kraliçe tarafından bir hükümet kurulmasını istenecek.

GAFLARIYLA GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ



Ateşli bir brexit taraftarı olarak, "ayrılık" için her şeyi yaptı. Gaflarıyla, tartışmalı sözleriyle gündemden hiç düşmedi. Bors johnson,, ingiltere'nin en prestijli adreslerinden 10 Numara'da, siyasi kariyerinin en büyük rüyasını yaşadı.



1964'te New York'ta doğan Johnson, kız kardeşine "Dünyanın Kralı" olmak istediğini söyleyen bir çocuktu. Oxford Üniversitesi'nde eğitim gördü.

Rotasını gazeteciliğe çevirdi. ilk adımını İngiliz Times gazetesinde attı. Görevine yalan alıntı yaptığı için son verildi.



Boris Johnson; özellikle Daily Telegraph gazetesindeki yazılarıyla ses getirdi. Gazetenin Brüksel temsilciliğini yaptı. Muhafazakar eğilimli Spectator dergisinin editörlüğünü yürüttü.



Siyasete girişi ise 2001 yılında oldu. Muhafazakar Parti milletvekilliğini, Londra Belediye Başkanlığı izledi. 2008'de başlayan belediye başkanlığı görevini 2016 yerel seçimlerine kadar sürdürdü. johnson, Theresa May hükümetinde Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturdu. Ancak May'in AB ile yürüttüğü brexit müzakerelerini protesto etmek için istifa etti. Ama Brexit hayalden vazgeçmedi. Muhafazakar Parti Lideri ve İngiltere Başbakanı olarak May'in yerine geçtiğinde, Birleşik Krallığı'n 47 yıl süren Avrupa Birliği serüvenine son noktayı da o koydu.



Boris Johnson, Türkiye’de de yakından bilinen bir isim. Ali Kemal'in torunu olarak tanındı. Osmanlı Devleti'nde Damat Ferit Paşa hükümetinin İçişleri Bakanı olan Ali Kemal, 1900'lerin başında sürgün edilmiş, o dönem İngiltere'de İngiliz bir kadınla evlenmişti. Boris Johnson, o evlilikten olan ve johnson soyadını alan Osman Kemal'in oğlu'nun oğluydu.



Johnson, İngiltere siyasetinin en renkli figürlerindendi. Çelik bir halatla Viktoria Parkı'nda asılı halde görüldüğü de oldu, bir balık pazarında elinde balıkla görüntülendiği de. Londra sokaklarında bisikletiyle seyahat etti sık sık. Johnson'ın telefonda işletildiği olay da hafızalarda yerini aldı. Boris Johnson'ın, kendini Ermenistan başbakanı Nikol Paşinyan olarak tanıtan kişiyle 18 dakika boyunca konuştuğu ortaya çıkmıştı.



Tüm dünyayı saran Coronavirüs salgını İngiltere’de de büyük bir sağlık krizini beraberinde getirdi. Johnson Hükümeti, virüsün ortaya çıktığı Aralık 2019’da “toplum bağışıklığı”nın en doğru strateji olduğunu savunuyordu. Topluma bağışıklık kazandırmanın Coronavirüsle mücadelede en yanlış yol olduğu çok geçmeden ortaya çıktı. Virüs bizzat Başbakan Johnson’a bulaştı. Üç gün yoğun bakımda kaldı. Bir hafta sonra hastaneden taburcu edilen Johnson, hayatını kurtaran sağlık çalışanlarına minnettarlığını dile getirirken, ingiltere de ülkelerin çoğu gibi kapanmaya gitti.



Borıs Johnson’ın daha çocukken hayalini kurduğu Başbakanlık kariyeri, Coronavirüs salgınının başında ülke karantinadayken Başbakanlıkta düzenlenen partiler sebebiyle tehlikeye girdi.



Karantina kısıtlamalarını ihlal ettiği ortaya çıkan İngiltere Başbakanı, Özür diledi, kuralları çiğnediğini bilmediğini öne sürdü.



Johnson tüm tepkilere ve istifa çağrılarına karşın koltuğunu korumayı başardı. Johnson, 148'e 211 oyla partisinden güvenoyu aldı.



Johnson'a Başbakanlık koltuğunu kaybettiren kriz ise bir taciz skandalı ile geldi. Muhafazakar Parti'nin Parlamento'daki grup denetçisi Chris Pincher, taciz iddiaları sebebiyle partiden uzaklaştırıldı.



Suçlamalara karşın Pincher'ı görevden almayan Johnson, kabinede de art arda istifalarla karşılaştı. Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Hazine Bakanı Rishi Sunak ile başlayan istifalar, Boris Johnson hükümetinin sonunu getirdi.