İngiltere Başbakanı Boris Johnson: En sevdiğim sağlıklı yiyecek kebap

İngiltere’de Maliye Bakanlığı, idari yönetim merkezlerinin başkent Londra dışına taşınmasının kararın ardından yakın bir gelecekte ülkenin kuzeydoğusundaki Darlington kentine taşınmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, İngiltere Başbakanı Boris Johnsonş Maliye Bakanı Rishi Sunak ile birlikte yapılan çalışmaları incelemek için bölgenin yakınındaki Teesport limanını ziyaret etti.



Basına açıklamalarda bulunan Johnson, pandeminin ülke ekonomisine verdiği zarara değindi ve obezitenin Covid-19 ile birlikte yarattığı tehlikeye dikkat çekti.



OBEZİTE İNGİLTERE'DEKİ PANDEMİNİN SEYRİNİ ZORLAŞTIRIYOR

Johnson şunları söyledi:

“Pandeminin, ülkemizin muzdarip olduğu obezite hastalığı tarafından daha da kötüleştirildiği gerçeğiyle yüzleşmeliyiz. Bununla ilgili benim de kişisel deneyimlerim bulunuyor. Obezite ile başa çıkmanın en iyi yolu insanları bu konuda kötü hissettirmek değil, onlara kilo verince daha iyi, daha neşeli ve daha dinamik hissedeceklerini söylemektir."



"BEN DE KİLO VERMEK ZORUNDA KALDIM"

Diğer taraftan geçen yılın Mart Ayında Covid-19 yakalanan ardından yoğun bakımda tedavi veren Johnson fazla kiloları nedeniyle hastalıkla mücadele etmekte güçlük çektiğini ve ardından kilo verdiğini ve sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edindiğini söyledi.

"KEBAP ÇOK SAĞLIKLI, ÖYLE DEĞİL Mİ?"



Hangi yiyecekleri tükettiğini sorulduğunda ise Johnson, “Benim en sevdiğim sağlıklı yiyecek kebap. Çok sağlıklı öyle değil mi?" yanıtını verdi. Bakan Sunak ise, “Izgara olarak hazırlandığında sağlıklı” dedi.

HER 10 COVİD-19 ÖLÜMÜNÜN 9'U OBEZİTENİN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKELERDE MEYDANA GELİYOR



Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre dünyada yaklaşık 650 milyon obezite hastası bulunuyor. ABD ve İngiltere, dünyadaki en yüksek obezite oranlarına sahip ülkeler olarak öne çıkıyor. ABD’ nüfusunun yüzde 40'ından fazlası, İngiltere’de ise halkın yüzde 27’si obez. Obezite aynı zamanda corona virüsten ağır hastalanma ve ölüm riskini yüzde 50 oranında artıyor.



Bununla birlikte, Dünya Obezite Federasyonu (WOF) verilerine göre Covid-19 ölümlerinin yüzde 90’ı yüksek obezite oranlarının olduğu ülkelerde meydana geliyor. Bu her Covid-19 kaynaklı her 10 ölümden dokuzunun ABD ve İngiltere gibi obezitenin yaygın olduğu ülkelerde görüldüğü anlamına geliyor.

