İngiltere Başbakanı Boris Johnson tam karantinada

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, corona virüs testi pozitif çıkan Sağlık Bakanı Sajib Javid ile temaslı oldukları için tam karantinaya girdi.

NTV Haber 18.07.2021 - 21:48

İngiltere Başbakanı Boris Johnson tam karantinada

Temaslı olduğu gerekçesiyle Boris Johnson tam karantina girmek zorunda kaldı. 

Kabineden gelen ilk açıklamada, Johnson ve Sunak'ın karantinaya gireceği ancak pilot uygulamayla çalışmaya devam edeceği belirtilmişti.

Başbakan ve Maliye Bakanı'na gösterilen bu ayrıcalık büyük tepki çekti.

Seçmenlerden, iş insanların ve muhalefetten gelen tepkiler üzerine geri adım atıldı.

Johnson ve Sunak'ın da corona virüs ile mücadele için oluşturulan ulusal kurallara uygun olarak kendilerini tecrit edeceği duyuruldu.

İngiltere yarın, salgınla mücadelede uygulanan hemen hemen bütün kısıtlamaları kaldırıyor.

İngiltere'de günlük vaka iki gündür 50 binin üzerinde seyrediyordu. Bugün 48 bine geriledi.

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