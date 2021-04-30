İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un cep telefonu numarasının 15 yıldır internette dolaştığı ortaya çıktı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un hala kullandığı cep telefonu numarasının 2006’dan beri internette herkese açık bir şekilde dolaştığı keşfedildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Maliye Bakanı Rishi Sunak, "tüm güvenlik protokollerinin uygulandığını" söyledi. Downing Street ise yorum yapmayı reddetti.



Haberin yayılmasının ardından pek çok kişi Johnson’ı aradı. Ancak Başbakan’ın telefonun kapalı olduğu ve telesekreter tarafından metin mesajı göndermeye yönlendirildiği ifade edildi.



İŞÇİ PARTİSİ: İNGİLTERE'NİN GÜVENLİĞİNİ RİSKE ATIYOR

Öte yandan, söz konusu durum son haftalarda hararet kazanan ülkedeki lobicilik ve nüfuzla ilgili daha geniş bir tartışmanın ortasında, bakanların kişisel telefon numaralarına kimin erişimi olduğu konusunda soruları gündeme getirdi. Johnson'a üst düzey yetkililer tarafından numarasını değiştirmesi tavsiye edildiği belirtilirken İşçi Partisi’nin lideri Keir Starmer, durumun güvenlik endişesi yarattığına dikkat çekti.



İşçi Partisi Milletvekili Rachel Hopkins ise Başbakan'ın telefon numarasının internetteki mevcudiyetinin ülkenin lobicilik faaliyetlerini tehlikeye atarak yabancı düşmanların şantaj riskini ortaya çıkabileceği konusunda uyardı.

MALİYE BAKANI SUNAK: JOHNSON'I ÖZEL YAPAN HERKES TARAFINDAN ULAŞILABİLİR OLMASI

Ancak, Maliye Bakanı Rishi Sunak, Başbakanı "özel" yapan şeyin "inanılmaz derecede ulaşılabilir" olması olduğunu ifade ederek, "Ne zaman dışarı çıksa bunu görüyorsunuz. İnsanlar onunla samimi bir şekilde iletişim kurabileceklerini hissediyorlar, onunla konuşabiliyorlar, aklına takılanları bu sayede çekinmeden Başbakan’a iletebiliyorlar” dedi.



Johnson'ın numarasının internetteki varlığı ilk olarak ünlü dedikodu e-posta bülteni Popbitch tarafından fark edildi. Başbakanı’nın telefon numarasını o zamanlar Yüksek Öğretim Bakanı ve Henley milletvekiliyken gazetecileri daha fazla yorum için kendisiyle iletişim geçmesi için yayınlası belirtildi. Olayın ardından iki yıl sonra ise Johnson Londra Belediye Başkanı oldu.

GÜVENLİK PROTOKOLLERİ ARTIRILDI



Diğer taraftan, bu haftanın başlarında, İngiltere'nin en üst düzey memuru Simon Case milletvekillerine "bakanların sahip olduğu tüm iletişim araçlarına yüksek güvenlik protokolleri eklendiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Victoria Atkins de Johnson’un ulusal güvenlikle ilgili "sorumluluklarının farkında" olduğunu söyledi.

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