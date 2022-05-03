İngiltere Başbakanı Johnson Ukrayna Parlamentosuna seslendi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Ukrayna Parlamentosuna seslendi. Putin'in yenilmez olduğu efsanesine son verildiğini söyleyen Johnson, "Askeri tarihiniz ve ülkenizin tarihindeki en görkemli bölümlerden birini yazdınız" dedi.



Winston Churchill'in 1940 yılında İngiltere parlamentosuna yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Johnson, bu sizin en iyi saatlerinizdi diye konuştu.



Ukrayna parlamentosuna seslenen ilk batılı lider olan İngiltere başbakanı Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı işgali sonrasında Batının tutumunu eleştirdi. Johnson, "O zaman Vladimir Putin'e getirmemiz gereken yaptırımları toplu olarak uygulamayı başaramadık. Aynı hatayı tekrar yapamayız." dedi.



Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ise dünya liderlerine Rusya'ya yönelik petrol ve doğalgaz ambargosu çağrısında bulundu..



PUTİN: MÜZAKEREYE HAZIRIZ



Fransa Devlet Başkanı Macron ile telefonda Görüşen Rusya lideri Vladimir Putin ise Moskova'nın Ukrayna ile müzakerelere hazır olduğunu söyledi.



Görüşmelerin şimdiye kadar sonuçsuz kalması konusunda Kiev'i suçlayan Putin, küresel petrol ve gıda fiyatlarındaki artış için de batının yaptırımlarını sorumlu tuttu.



Görüşmede Putin'e ateşkes çağrısı yapan Macron ise "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olan Rusya uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeli" ifadelerini kullandı.



Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Ukrayna'daki durumu görüşmek için Moskova'ya giderek Putin ile bir araya gelmek istediğini söyledi. İtalyan medyasına konuşan Papa, Mart ayında ilettiği görüşme talebine Putin'den henüz yanıt gelmediğini vurguladı.