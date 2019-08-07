İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) 31 Ekim’e kadar çıkacağını duyurdu.
Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Demokrasiye olan güvenimizi yeniden kazanacağız ve AB'yi 31 Ekim'e kadar terk edeceğiz” dedi.
İngiltere Başbakanı Johnson: AB’yi 31 Ekim’e kadar terk edeceğiz
DHADünya
İngiltere'nin yeni Başbakanı Johnson, 31 Ekim tarihine kadar ülkesinin Brexit'i gerçekleştireceğini söyledi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) 31 Ekim’e kadar çıkacağını duyurdu.