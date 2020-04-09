İngiltere Başbakanı Johnson'dan yardım isteyen doktordan kötü haber

İngiltere'de Başbakan Johnson'dan koruyucu ekipman isteyen 53 yaşındaki doktor hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı 09.04.2020 - 17:37 | Son Güncelleme : 09.04.2020 - 17:54

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İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'dan koruyucu ekipman talep eden doktor, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sky News kanalının haberine göre, 53 yaşındaki Abdul Mabud Chowdhury, durumunun ağırlaşması üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

18 Mart'ta Başbakan Johnson'a, ülkedeki her bir sağlık çalışanına "acilen" koruyucu ekipman temin etmesini isteyen bir mesaj gönderen doktorun Covid-19 kaptığı belirlendi.

Abdul Mabud Chowdhury Abdul Mabud Chowdhury

15 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

Hastanede 15 gün yaşam mücadelesi veren Chowdhury, mesajında sağlık çalışanlarının "hastalarla doğrudan temasta olduklarını" belirterek, "Diğerleri gibi bizim de bu dünyada ailemiz ve çocuklarımızla hastalıksız yaşama hakkımız var" demişti.

CAN KAYBI 7 BİNİ GEÇTİ

Londra'daki Homerton Hastanesinde çalışan doktor, Londra yakınlarındaki Romford kasabasındaki Queen's Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Covid-19 kaynaklı can kaybı sayısının 7 bini geçtiği İngiltere'de, en az 15 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği biliniyor.

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