İngiltere Başbakanı Johnson'ın başı dertte: Parti skandalına ilişkin rapor açıklandı

Son dakika haberi! İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, geçen yıl yoğun Covid-19 kısıtlamalarının yaşandığı bir dönemde Downing Street'teki konutunda düzenlediği etkinlikler nedeniyle zor günler yaşıyor.

Parti skandalına ilişkin yapılan soruşturmanın ardından yayımlanan raporda, etkinliğin izinsiz olarak gerçekleştirildiği belirtilirken, "İzin verilmemeliydi. Yaşananları mazur görmek zor. Başbakanlık Ofisi'nde liderlik ve sağduyu eksikliğini gösteriyor" denildi.

Halkın sıkı corona virüs kurallarına uymak zorunda olduğu bir dönemde ofisinde parti yapmakla eleştirilen Johnson'ın en son Haziran 2020'de karantina sürerken doğum günü partisi yaptığı öne sürülmüştü. Son ifşaatla birlikte, Başbakanlık ofisinde kısıtlamaların ihlal edildiği öne sürülen etkinliklerin sayısı 17'ye yükseldi.

JOHNSON YENİ PARTİYE KATILDI İDDİASI