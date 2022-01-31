İngiltere Başbakanı Johnson'ın başı dertte: Parti skandalına ilişkin rapor açıklandı

SON DAKİKA HABERİ: İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'un, ofisinin bahçesinde gerçekleştirildiği etkinliğe yönelik soruşturma tamamlandı. Raporda, "Başbakanlık Ofisi'nde liderlik ve sağduyu eksikliğini gösteriyor" denildi.

Haberler 31.01.2022 - 17:43 | Son Güncelleme : 31.01.2022 - 17:55

İngiltere Başbakanı Johnson'ın başı dertte: Parti skandalına ilişkin rapor açıklandı

İlişkili Haberler

"Boris Johnson karantina sırasında doğum günü partisi yaptı"

"Boris Johnson karantina sırasında doğum günü partisi yaptı"

İngiltere Başbakanı Johnson, parlamentoya yalan söylediği iddiasını reddetti

İngiltere Başbakanı Johnson, parlamentoya yalan söylediği iddiasını reddetti

Son dakika haberi! İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, geçen yıl yoğun Covid-19 kısıtlamalarının yaşandığı bir dönemde Downing Street'teki konutunda düzenlediği etkinlikler nedeniyle zor günler yaşıyor.

Parti skandalına ilişkin yapılan soruşturmanın ardından yayımlanan raporda, etkinliğin izinsiz olarak gerçekleştirildiği belirtilirken, "İzin verilmemeliydi. Yaşananları mazur görmek zor. Başbakanlık Ofisi'nde liderlik ve sağduyu eksikliğini gösteriyor" denildi. 

Halkın sıkı corona virüs kurallarına uymak zorunda olduğu bir dönemde ofisinde parti yapmakla eleştirilen Johnson'ın en son Haziran 2020'de karantina sürerken doğum günü partisi yaptığı öne sürülmüştü. Son ifşaatla birlikte, Başbakanlık ofisinde kısıtlamaların ihlal edildiği öne sürülen etkinliklerin sayısı 17'ye yükseldi.

JOHNSON YENİ PARTİYE KATILDI İDDİASI

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...