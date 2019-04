İngiltere Başbakanı Theresa May öğle saatlerinde Berlin'de Başbakan Angela Merkel'le biraraya gelecek. May akşam saatlerinde ise Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşecek. Merkel İngiltere'nin anlaşma olmaksızın AB'den ayrılmasına sıcak bakmıyor. Macron ise Brexit tarihinin bir kez daha ertelenmesi önerisine şüpheyle yaklaşıyor. Macron geçen hafta yaptığı açıklamada, "AB'nin uzun süre İngiltere'deki siyasi krizin çözümünün esiri olamayacağını" söylemişti.



BREXIT AB ZİRVESİ'NDE ELE ALINACAK



AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları Çarşamba günü Brüksel'de düzenleyecekleri olağanüstü AB Zirvesi'nde Brexit için öngörülen sürenin yeniden uzatılıp uzatılmamasını ele alacak. İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit sürecinin 30 Haziran'a kadar uzatılması talebini bir kez daha dile getirecek.



PARLAMENTODA YAPILAN OYLAMA



İngiltere Parlamentosu dün yapılan oylamada, AB'den anlaşma olmaksızın ayrılmanın engellenmesi amacıyla Brexit sürecinin ertelenmesini öngören tasarıyı onaylayarak yasalaştırdı. Söz konusu tasarı ana muhalefetteki İşçi Partisi Milletvekili Yvette Cooper'in öncülüğünde hazırlanmıştı. Cooper parlamentonun her iki kanadına yaptığı açıklamada, İngiltere'nin anlaşma olmaksızın ayrılmasının ülkede işyeri kaybına yol açacağı gibi tıbbi bakım ve ülkenin güvenliğini de tehlikeye atacağı uyarısında bulundu.



İngiltere'de hükümet ve muhalefet bugün de Brexit sürecini ile ilgili görüşmeler yapacak. İşçi Partisi hükümet cephesinin yeterince hareket etmediği, bu nedenle görüşmelerde ilerleme sağlanamadığı eleştirisini dile getiriyor.



AP SEÇİMLERİ



İngiltere Başbakanı May ülkesinin 23 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine girmek zorunda kalmaksızın AB'den ayrılması gerektiği görüşünde. AP seçimleri 23-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.



AB Konseyi Başkanı Donald Tusk Brexit'in 12 aya kadar ertelenmesi önerisinde bulundu. Tusk'un önerisine göre Brexit anlaşmasında bir uzlaşma sağlanamaması halinde İngiltere AB'den daha erken ayrılabilecek.



Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Hristiyan Demokratların liste başı adayı Manfred Weber Brexit tarihinin uzatılmasına sıcak bakmıyor. CSU'lu politikacı Passauer Neue Presse'ye yaptığı açıklamada, "Uzun süreli erteleme doğru yol değil" dedi. Weber, "Bu konuda İngiltere'de hızlı bir sonuç çıkmayacaksa o zaman İngilizler yeniden karar vermek zorunda: Bunun anlamı ya ülkede yeniden seçimlere gidilecek ya da ikinci bir referandum düzenlenecek" dedi.



İngiltere'nin AB ile sağladığı son uzlaşmaya göre İngiltere'nin AB'den resmen ayrılma tarihi 29 Mart'tan 12 Nisan'a ertelenmişti. İngiltere'de 23 Haziran 2016 tarihinde düzenlenen referandumla yüzde 52 oy oranı ile Brexit kararı alınmıştı. Ülkenin AB'de kalmasını isteyenlerin oranı yüzde 48'de kalmıştı.