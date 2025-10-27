İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bugün Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Starmer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek.

İletişim Başkanlığı, yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağını bildirdi.



İki liderin toplantısında, Rusya Ukrayna savaşı ve Gazze’nin yeniden imarı da ele alınacak. En önemli gündem maddelerinden biri ise Eurofighter temini olacak.



ANLAŞMA İMZALANABİLİR



Görüşmenin ardından uzun süredir devam eden 40 Eurofighter savaş uçağı alım sürecine ilişkin anlaşmanın da imzalanması planlanıyor.

NTV’nin edindiği bilgilere göre bu uçakların büyük bölümünü Kraliyet Hava Kuvvetleri için üretim bandında olan yeni nesil Eurofighter’lar oluşturuyor. Üretim takvimine göre fabrikadan çıkan uçaklar Türkiye’ye gönderilecek.



İLK UÇAKLAR KATAR'DAN



Anlaşma çerçevesinde Türkiye, Katar ve Umman hava kuvvetlerine ait Eurofighter savaş uçaklarına da sahip olacak.

Envantere dahil olacak ilk Eurofighter savaş uçaklarının Katar hava kuvvetlerinden alınacak uçaklar olacağı belirtiliyor.



TÜRK PİLOTLARIN EĞİTİMİ



Umman’dan temin edilecek savaş uçaklarının üretici firma tarafından gerçekleştirilecek modernizasyonun ardından Türkiye’ye teslim edilmesi planlanıyor.

Eurofighter tedarik sürecine ilişkin imzaların atılmasıyla birlikte ise Türk pilotların eğitim ve intibak süreçleri başlatılacak.

Bu sürecin tamamlanmasının ardından Eurofighter savaş uçaklarından oluşan ilk filonun operasyonel hale gelmesi bekleniyor.

